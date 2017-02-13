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Uludağ’da Hayatını Kaybeden Yaşlı Dağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Uludağ’da Hayatını Kaybeden Yaşlı Dağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Uludağ'ın karla kaplı patika yollarından şehre inerken buzdan dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlanan yaşlı dağcı, son yolculuğuna...

Uludağ'ın karla kaplı patika yollarından şehre inerken buzdan dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlanan yaşlı dağcı, son yolculuğuna uğurlandı.

75 yaşındaki Yıldırım Doğan ve 13 arkadaşı, patika yolları kullanarak Uludağ'dan Bursa'ya inmeye başladı. Zeyniler ile Çobankaya arasındaki bölgede buzlanmadan dolayı dengesini kaybeden Doğan, rampadan aşağı doğru sürüklendi. Yaklaşık 300 metre yuvarlanan Doğan'ın durumunu gören arkadaşları, jandarma, 112 ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları müdahalede emekli öğretmenin öldüğünü tespit etti. Yıldırım Doğan, FSM Camii'de ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve sevenleri katıldı.

Uludağ’da Hayatını Kaybeden Yaşlı Dağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uludağ’da Hayatını Kaybeden Yaşlı Dağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uludağ’da Hayatını Kaybeden Yaşlı Dağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uludağ’da Hayatını Kaybeden Yaşlı Dağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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