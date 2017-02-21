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Uludağ’da Kaybolan Kayakçı Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu.

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Uludağ’da Kaybolan Kayakçı Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu.
Bursa'da kayak yapmak için çıktığı Uludağ'da kaybolan genci Jandarma ekipleri buldu.

Bursa'da kayak yapmak için çıktığı Uludağ'da kaybolan genci Jandarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ kayak yapmak için gelen A.O.Ö. isimli tatilci Cennetkaya pistinde Katıröldü tepesine çıktı. Yarım saat sonra kaybolduğu fark eden kayakçı 156 Jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbarın üzerine Uludağ Jandarma Arama Kurtarma Timleri önce kar motorlarıyla daha sonra ise yürüyerek kaybolan şahsı aradı. Kaybolan şahsın telefonundan konum bilgisi alamayan ekipler iki saat gibi kısa bir çalışmanın sonunda kaybolan şahsa ulaştı. JAK ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kaybolan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Uludağ’da Kaybolan Kayakçı Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu.

Uludağ’da Kaybolan Kayakçı Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu.

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