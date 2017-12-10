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Uludağ’da Yılbaşı Öncesi Fidan Nöbeti

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Uludağ’da Yılbaşı Öncesi Fidan Nöbeti
Bursa'da yaklaşan yılbaşı öncesi fidan hırsızlıklarına karşı ormanlarda kuş uçurtulmuyor.

Bursa'da yaklaşan yılbaşı öncesi fidan hırsızlıklarına karşı ormanlarda kuş uçurtulmuyor.

Yılbaşının yaklaştığı şu günlerde hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü "Yılbaşı Nöbeti'ne başladı. Özellikle Uludağ'da yeni dikim yapılan çam ekim sahalarında, orman memurları sürekli nöbet tutuyor. Yılbaşı ağacı yapma bahanesiyle, 5 ile 10 yaş arasında dikilmiş çam fidanlarının kaçak kesilebileceği ihtimali üzerine, ekipler bölgede sürekli devriye atıyor. Ormanları her türlü tehditten korumak için çalışmalarını sürdüren ormancılar, ağaç kesmek yerine ağaç dikme çağrısında bulundu.

Ağaçları keserken yakalanan kişileri 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası bekliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çam hırsızlarına karşı yaptığı tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Fidan kesildiği ihbarını alan orman muhafaza ekipleri, kesim yapılan alana gittiğinde 2 kişinin kaçtığını gördü. Operasyonla yakalanan kişilerin ellerindeki baltaya el konulurken, kişiler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, "Özellikle bugünlerde yılbaşı ağacı olarak bilinen çam ve köknar ağaç türlerinin korunması için çeşitli tedbirler aldık. Bu tedbirler arasında özellikle orman muhafaza memurları ile devriye ekipleri kurduk. Sürekli fidanların bulunduğu bölgelerde devriye atmaktadırlar. Bu usulsüz faydalanmaların önüne geçilmesi için kampanya başlattık. "Yeni yıla fidan dikerek girelim" kampanyası düzenleyeceğiz. Alışveriş merkezlerinde, insanların yoğun olduğu bölgelerde dağıtımı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Yeni yıla ağaç dikerek girin"

Yaklaşık 8 bin adat yılbaşı fidanı dağıtacaklarını belirten Can, "Vatandaşlarımızı ister ise yılbaşından önce, isterlerse yılbaşından sonra bu fidanları istedikleri yere dikebilirler. Ancak böyle kesim yapan kişileri gördüklerinde 177 hattına ihbar etsinler" diye konuştu.

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