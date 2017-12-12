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Uludağ’ın Eteklerinden 250 Kilo Çöp Topladılar

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Uludağ’ın Eteklerinden 250 Kilo Çöp Topladılar
Uludağ'ın eteklerinde alemcilerin ve günübirlik piknik yapmaya gelenlerin çöplerini Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler saatlerce uğraşarak temizlediler.

Uludağ'ın eteklerinde alemcilerin ve günübirlik piknik yapmaya gelenlerin çöplerini Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler saatlerce uğraşarak temizlediler.

Yıldırım Belediyesi, çöp toplama konusunda örnek bir projeye imza attı. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nün yolu ve çevresinde temizlik görevlileri çöp topladı. Ekipler, manzarası güzel olduğu için buraya araçlarıyla gelip alem yapan ve çöplerini çevreye atan kişilerin ardında bıraktıklarını tek tek topladı. Ekipler bu çöpleri kamyona yükledi. 10 kişilik ekip yaklaşık 250 kilo çöp topladı. Yapılan temizliğin ardından Uludağ'ın eteklerindeki kötü görüntü ortadan kalkmış oldu. Yıldırım Belediyesi bu uygulamayı 10 kişilik bir ekiple her hafta yapıyor.

Öte yandan Uludağ'ın eteklerinden muhteşem Bursa manzarası da kameralara yansıdı.

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