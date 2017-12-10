Uludağ’ın Misafirleri Üniversiteye ’Renk’ Kattı

Uludağ Üniversitesi, yabancı öğrencilerin birbirlerini ve Türk dostlarını daha iyi tanıyabilmeleri adına özel bir etkinliğe imza attı.

Uludağ Üniversitesi, yabancı öğrencilerin birbirlerini ve Türk dostlarını daha iyi tanıyabilmeleri adına özel bir etkinliğe imza attı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yüzlerce öğrenci kendi kültürlerini Türkçe olarak tanıttı.

Her yıl farklı bir konseptte gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kurum Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, yabancı ülkelerin konsolosları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yoğun bir siyasi ortam içerisinde böylesine güzel bir etkinliğe katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper ise Uludağ Üniversitesi olarak yabancı öğrenci sayısını 5 bin sayısına ulaştırmak istediklerini söyledi. İki buçuk yılın sonunda 4 bin 768 yabancı öğrenci sayısını yakaladıklarını vurgulayan Alper, "120'den fazla ülkeden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi olarak bu öğrencilerimizi burada ağırlamaktan ve eğitim kalitemizden, deneyimli öğretim üyelerimizden bu dostlarımızın da faydalanmasından gurur duyuyoruz. Daha fazla yabancı öğrencimizin olması için de çalışmalar yapıyoruz. Üniversite olarak geçtiğimiz yıl ilk defa yurt dışında 10 ayrı merkezde yabancı öğrenci sınavı yaptık. Bu yıl da rektörümüzün öngörüsü ile 20'den fazla yurt dışındaki merkezlerde bu sınavı düzenlemeyi düşünüyoruz. Bizler öğrencilerimize iyi bakarız, yabancı öğrencilere daha da iyi bakacağız. Yabancı öğrencilerimizin sadece kendi içlerinde birlik olmalarını değil, Türk dostlarıyla da, diğer ülkelerden gelen öğrencilerle de ortak çalışmalar içerisinde olmalarını diliyoruz" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kurum Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar da, devletin kamu kaynaklı burslarını yönettiklerini açıkladı. Başkanlık olarak en büyük hedeflerinin Türkiye'nin üniversite düzeyinde uluslararasılaşmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Hüseyin Gündoğar, "Her yıl çeşitli ülkelerden yaklaşık 5 bin öğrenciye burs veriyoruz. Uludağ Üniversitesi'nin yabancı öğrenci sayısının ise zaten 5 bine yaklaşmış olmasının, üniversite yöneticilerinin bu konudaki farkındalığını çok iyi gösterdiğine inanıyorum. Ben de bu okuldan mezunum ve çok gurur duyuyorum. Sizlerin de buradan mezun olduğunuz zaman büyük bir gurur duyacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Salih Pay ise, Uludağ Üniversitesi'nin yurt dışından gelen öğrenci sayısını 2 yıl gibi kısa bir sürede 3 katından fazla arttırdığını belirtti. Yabancı öğrencilerin üniversite okumak için Bursa'ya geldiklerinde ULUTÖMER vasıtasıyla Türkçe'yi öğrendiklerini kaydeden Pay, " Bir önceki yıl 320 öğrencimiz vardı. Bu sene ise yeni gelen 460 yabancı öğrencimiz var. Öğrencilerimize en iyi şekilde Türkçe'yi öğretiyoruz. Onlara hem üniversitemizi hem kentimizi hem de Türk kültürünü anlatıyoruz. Dünyanın birçok farklı ülkesinden öğrencilerimiz var. Hepsine burada oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlikte yabancı öğrenciler Türkiye ve Türk kültürü hakkında görüşlerini açıkladı. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler kendi dillerinde şiir ve şarkılar söyledi. Ayrıca, yabancı öğrenciler Kültür Merkezi'ndeki fuaye alanında kendi ülkelerinin özelliklerini sergileyen stantlar açtılar. Gün boyunca devam eden etkinliğe üniversite öğrencileri yoğun bir ilgi gösterdi.