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Ulupınar’ın Acı Günü

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Ulupınar’ın Acı Günü
AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupıunar uzun süreden beri rahatsız olan anneannesini kaybetti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar anneannesini kaybetti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupıunar uzun süreden beri rahatsız olan anneannesini kaybetti. 98 yaşında hayata veda eden Menşura Ulupınar için Cuma namazının ardından Merkez Ulu camide düzenlenen cenaze namazından sonra Karakoçlu Köyünde toprağa verildi.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, daire müdürleri, il ve ilçe siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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