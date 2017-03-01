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Uluslararası 7. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’na Başvurular Devam Ediyor

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Uluslararası 7. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’na Başvurular Devam Ediyor
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler...

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu'na başvurular devam ediyor. Lise düzeyinde devlet ve özel okulların öğretmen ve öğrencilerinin katılımına açık olan sempozyuma son başvuru tarihi 17 Mart 2017 olarak duyuruldu.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu'na başvurular devam ediyor. Sempozyuma katılmak isteyen devlet liseleri ve özel liselerin öğretmen ve öğrencilerinin sempozyum.tedankara.k12.tr adresinde yer alan formu doldurarak 17 Mart 2017 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Devlet okullarından katılım ücreti alınmıyor. TED Ankara Koleji İncek Kampüsü'nde 14-15 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumda gençlerin edebiyat metinlerine yönelik eleştirel yaklaşımlar sonucu edindikleri kültürel birikimi paylaşmaları amaçlanıyor.

Her yıl 500'ü aşkın öğrenci ve öğretmeni bir araya getiren ve alanında saygın bir yer edinen Uluslararası Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu'nda gençler, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere dört dilde edebiyat eserlerine eleştirel bakışla yaklaşacaklar. Sempozyumda tiyatro, şiir, öykü, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca roman, yaratıcı drama, edebiyattan sinemaya uyarlama ve çizgi roman oturumları yer alacak.

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