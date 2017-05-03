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Uluslararası Bahar Ve Şiir Festivali’nin Finali Yapıldı

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Uluslararası Bahar Ve Şiir Festivali’nin Finali Yapıldı
Beşiktaş Belediyesi, bu yıl ki Bahar ve Şiir Festivali'nin finalini usta şairleri bir araya getiren bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl ki Bahar ve Şiir Festivali'nin finalini usta şairleri bir araya getiren bir organizasyonla gerçekleştirdi.

Beşiktaş Belediyesi'nin bu yıl 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında ikincisini gerçekleştirdiği Uluslararası Bahar ve Şiir festivali dünyaca ünlü isimlerin katıldığı kapanış organizasyonuyla son buldu. Müzik dinletisiyle başlayan programda Türk şiirine damga vurmuş isimlerden Ataol Behramoğlu festival kapanışına özel şiirler okudu. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilen bu özel geceye Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, usta şair Ataol Behramoğlu'nun yanı sıra 11 farklı ülkeden gelen şairler de katılım gösterdi.

"Festival, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı düzenlendi"

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar yaptığı konuşmada, "Festivalimiz ikinci yılında dünya şiir hareketini dünya çapındaki çağırısı doğrultusunda ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı düzenlendi. Şiir yazmayı da okumayı da seven şiirin de şairin de yanında kendini çırak ve dost hisseden bir siyasetçi olarak Uluslararası Bahar ve Şiir Festivaline Beşiktaş'ta ev sahipliği yapmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye'den çok sayıda şairimizin yanı sıra farklı ülkelerden seçkin şairlerin katılımıyla düzenlediğimiz festivalimiz sayesinde şairler ocağı Beşiktaş'ı sanata ve kültüre aşık insanlarına birazcık şiir günleri yaşatalım istedik" ifadelerini kullandı.

Geceye katılan usta şairler ise şöyle:

"Takao Hıguchı, Cındy Lynn Brown, Emel İrtem, Yusuf Alper, Birsen Alper, Kathleen Newmann Uldis Brzi, Makbule Neslihan Yalman, Ahmet Telli, Ion Deaconescu, Gülseli İnal, Nicolae Dabija, Erdal Alova, Arai Takako, Ahmet Mohmad, Vina Mohmad, Sado Mohmad, Nesrin Mustafa, Hael Srour, Bianchi Vincenzo, Amal Al Jubouri, Emel İrtem, Francesca Cricelli, Gonca Özmen, Mahmoud Al Taweel, Ahmad al Mulla."

Uluslararası Bahar Ve Şiir Festivali’nin Finali Yapıldı

Uluslararası Bahar Ve Şiir Festivali’nin Finali Yapıldı

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