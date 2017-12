Uluslararası Bodrum Kale Çalıştayı Basın Toplantısı

Bodrum Belediyesi, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı'nın işbirliğiyle 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde Bodrum Bardakçı...

Bodrum Belediyesi, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı'nın işbirliğiyle 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde Bodrum Bardakçı koyundaki Azka Otel'de yapılması planlanan Uluslararası Bodrum Kale Çalıştayı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Şube Başkanı Cevat Kalfa ile Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Temsilcisi Özay Kartal, basın mensuplarına bilgi verdi.

Çalıştay süresince yurt içinden ve yurt dışından çok önemli bilim adaları, akademisyenler ve kültür bakanlığı yetkililerinin Bodrum'da olacaklarını belirten Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Temsilcisi Özay Kartal, "Bu çalıştayımızda, Bodrum için ve dünya ölçeğinde büyük öneme sahip Bodrum Kalesi'nin tadilatının en iyi şekilde nasıl yapılabileceğini konuşacağız" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Şube Başkanı Cevat Kalfa ise açıklamasında; "2017 Ekim ayından bu yana kapalı olan Bodrum Kalesi'nde uygulanmaya başlanılan restorasyon ve yenileme çalışmaları, uluslararası uzmanların katılımıyla önümüzdeki çalıştayda tartışılacak. 1986-87 yıllarında, anıtsal yapı olarak tescil edilen ve 1. derece arkeolojik sit alanı statüsü kazanan Bodrum Kalesi, 2016 yılından itibaren UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi'nde yer almaktadır. 2014 yılında Kültür Bakanlığı, kalenin restorasyonunu ve içindeki müze işlevinin yeniden ele alınmasını öngören bir projeyi ihale etmiştir. Bodrumlular kamuyla tartışılmadan geliştirilen bu projeyle ilgili derin kaygı duymaktadır. Mimarlık ve sivil toplu örgütleri ise bu bağlamda, Bodrum'da ve başka kentlerde müellifin de katıldığı çeşitli toplantılar düzenlemiş ve konu tartışmaya açılmıştır. Bu kez 12-13 Aralık'ta, Bodrum'da gerçekleştirilecek olan çalıştay, uluslararası bir nitelik taşıyacak ve bu iki gün boyunca ağırlıklı olarak bilimsel bir tartışma ortamı oluşturulmaya çalışılacaktır. Mimarlar Odası olarak, gelecek olan uluslararası kişilere, bu konuda elimizden geldiğince proje ve teknik bilgi desteği vereceğiz" dedi.

Başkan Kocadon: "Bodrum Kalesi sadece taş-duvar değil, dünya tarihine ışık tutan önemli bir yapıdır"

Bu çalıştayın aynı zamanda Bodrum Kalesi'nin dünyadaki yerinin de bir göstergesi olacağını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum'un ne kadar medeni bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Bodrumumuzu ilgilendiren konularda çok seslilikten korkmayan, her türlü çalıştayı yapmaya hazır olan Bodrum Belediye Başkanı olarak diyorum ki, bizler, insanların konuşmasından hiçbir zaman rahatsız olmayan bir bölgede yaşıyoruz. İnsanlar fikirlerini her zaman hür bir şekilde söyleyebilsinler. Burada önemli olan; hiçbir zaman bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Bodrum'un geleceği ile ilgili, özellikle Bodrum'a mal olmuş yapıların korunması, bizim en büyük görevimizdir. Bunun sadece benim değil, Bodrum'da yaşayan ve Bodrum'a gönül vermiş herkesin görevi olduğunu düşünüyorum. Bodrum'un simgesi olan Bodrum Kalesi ile ilgili bir çalışma yapılmakta. Bodrum Kalesi'nin bakıma, onarıma ihtiyacı varsa tabi ki bu çalışmalar yapılır ama "ben yaptım, olur!" demekle bu işler olmuyor. Çünkü Bodrum halkı, medeni çerçeveler içerisinde her türlü hakkını aramaya sahiptir. Bu çalıştayı niçin yapıyoruz? Bu çalıştay, aynı zamanda Bodrum Kalesi'nin dünyadaki yerinin de bir göstergesidir. Bodrum Kalesi'ni sadece taş-duvar olarak algılayamazsınız. Bodrum Kalesi, dünya tarihinde yer almış şövalyelerin yaşadığı güzergahlar üzerinde yapılmış bir yapıdır. Bu kale, diğer ülkeleri de ilgilendirmekte… Olaya bu yönden de yani uluslararası cepheden de bakmak lazım. Özellikle bir tadilat projesi ile gelip Bodrum tanıtımımızdaki ve turizm pazarında en büyük pay sahibi olan Bodrum Kalemizin uzun süre kapalı kalmasının, Bodrum ve ülke turizmine vereceği zarar hiç hesaplanmadı. Bodrum Belediyesi olarak bıkmadan usanmadan Çin'de yaptığımız tanıtım çalışmalarında, Bodrum Kalesi bir numarada yer almaktaydı. Şu anda Bodrum sokaklarında gezen Çinli misafirlerimiz var ama kalenin önüne gittiklerinde, Bodrum Kalesi kapalı. Neden kapalı? Çünkü tadilat var. Dünyadaki kültür miraslarında, yapıların bir kısmı tadilatta iken diğer kısımları emniyet tedbirleri alınarak ziyarete açılıyor. Peki, bu durum Bodrum Kalesi'nde yapılamaz mı? Tabi ki de yapılabilir. Burada önemli olan iyi niyet ve bakış açısıdır. İşte bu çalıştay, Bodrum Kalesi'ndeki çalışmalarla ilgili, kalenin tekrar turizme kısım kısım açılmasıyla ilgili birçok fikir ve öneriye ışık tutacak bir çalıştay olacak. Bu çalıştayın Bodrum'da sivil toplum kuruluşları ile yapılıyor olmasından ise Bodrum Belediyesi olarak memnuniyet duymaktayız. Diliyorum ve inanıyorum ki bu çalıştayın sonuçları, dünya miraslarının Bodrum'da ve Türkiye'de ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi olur. Geldiğiniz için siz değerli basınımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.