Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası

Biga Karate Gençlik Spor Kulübü ve Kepezspor Karate Kulübü sporcuları İstanbul'da yapılacak olan uluslararası karate turnuvasına katılacak.

Biga Karate Gençlik Spor Kulübü ve Kepezspor Karate Kulübü sporcuları İstanbul'da yapılacak olan uluslararası karate turnuvasına katılacak.

Karate Antrenörü Süleyman Orhan 30'uncusu düzenlenen 23 ülkeden bin 500'ün üzerinde sporcunun katılacağı turnuvanın 3 gün süreceğini söyledi. Orhan, "İstanbul Bağcılar Olimpik spor salonunda düzenlenen turnuvaya 40 kişilik kafile ile katıldık. Müsabakalarda sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.