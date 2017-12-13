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Uluslararası Çalışma Örgütü: “Özbekistan’da Çocuk İşçiliği Tamamen Yok Edildi”

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Uluslararası Çalışma Örgütü: “Özbekistan’da Çocuk İşçiliği Tamamen Yok Edildi”
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanlarının Özbekistan'da çocuk işçiliğini tamamen yok edildiği teyit ettikleri bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanlarının Özbekistan'da çocuk işçiliğini tamamen yok edildiği teyit ettikleri bildirildi.

Özbekistan tarım sektörüne büyük krediler sağlamakta olan Dünya Bankası isteğiyle Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2017 Eylül ve Ekim aylarında çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma durumlarına ilişkin gözlem-inceleme monitörlüğü gerçekleştirilmişti. Birleşmiş Milletler Haber Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanlarının Özbekistan'da çocuk işçiliğinin tamamen yok edildiğini teyit ettikleri bildirildi. Ayrıca, ülkede zorla çalıştırmanın her türlü görünümünün tamamen kaldırılmasına yönelik büyük adımlar atılmakta olduğu da belirtildi.

Dünya medyasında son yıllarda pamuk hasadında çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma durumları olduğunu iddia eden suçlamalar ortaya atılmıştı. Bu nedenle 2014-2016 yıllarında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından gözlem-inceleme monitörlüğü gerçekleştirilerek, durumun objektif değerlendirmesi yapılmıştı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün geçen yıllardaki raporlarında Özbekistan'da pamuk hasadında çocuk işçiliğinin yok edildiği, sadece zorla çalıştırma olarak nitelendirilebilecek küçük riskler mevcut olduğu belirlenmesi sonrası Özbekistan'a dünya kamuoyunun bu konudaki yaklaşımı değişmişti.

Özbekistan'dan ihraç edilen tekstil ürünlerine daha önce uygulanan yüzde 17 gümrük ödemesi yerine yüzde 6 gümrük ödenmesine imkan sağlayan Özbekistan ile AB arasında imzalanan tekstil protokolü, bu yeni yaklaşımın ilk örneği olmuştu.

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