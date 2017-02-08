Uluslararası Dağ Kayağı Dünya Kupası Erzincan’da Yapılacak

Uluslar Arası Dağ Kayağı Federasyonu Başkan Yardımcısı Rebecca Vernova Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindekiler Erzincan...

Uluslar Arası Dağ Kayağı Federasyonu Başkan Yardımcısı Rebecca Vernova Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindekiler Erzincan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp'i ziyaret ettiler.

11 -12 Şubat tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek olan Ergan Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışması için Erzincan'da bulunan Uluslar Arası Dağ Kayağı Federasyonu Başkan Yardımcısı Rebecca Vernova, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ve beraberindekiler Erzincan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp'i ziyaret ettiler.

Ziyarette bir açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp "Ergan Dağı, şehrimizin turizm potansiyeli adına önemli bir yere sahip. Bu tür organizasyonlar, hem Ergan Dağı, hem ilimiz adına önemli fırsatlardır. Bizim tek amacımız tek gayemiz Erzincan'ın ekonomik yönden kalkınmasıdır. Düzenlenecek olan Ergan uluslararası Dağ Kayağı yarışmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve yarışmanın kazasız olmasını diliyorum."dedi.