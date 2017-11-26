Uluslararası Fuarda Yıldırım İlçesindeki Kentsel Dönüşüme Yoğun İlgi

Yıldırım Belediyesinin gelecek vizyonunu yansıtan kentsel dönüşüm projeleri, 5. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı'nda ziyaretçilerin...

Yıldırım Belediyesinin gelecek vizyonunu yansıtan kentsel dönüşüm projeleri, 5. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı'nda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, KOSGEB, İstanbul Fuarcılık, Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI), Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği (ICCA) ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Gayrimenkul Yatırımları Projeleri ve Finansmanı Fuarı'nda, Yıldırım Belediyesinin kentsel dönüşüm projeleri sektör temsilcileri ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Kentsel dönüşümde Yıldırım'ın en önemli vizyon projelerinden biri olan Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi özellikle Yıldırım Belediyesi standının en çok ilgiyle karşılaşan çalışması oldu. Ulusal ve uluslararası alanda sektörün önemli kurum ve firmalarının yer aldığı fuarda ayrıca sergilenen Teferrüç, Yiğitler, Esenevler ve Beyazıt-152 Evler projeleri de inceleyenlerden tam not aldı.

Yaşam standartlarını yükselten projeler

Fuarda Yıldırım Belediyesi standına gösterilen yoğun ilginin kentsel dönüşümde doğru bir yol izlediklerinin bir göstergesi olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kentsel dönüşümde ana felsefemiz insana ve şehre hizmet. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kadim medeniyetimizi referans alarak Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlelerinden birisini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken, bizim değerlerimize yabancı, farklı kültürlerin mimari tasarımlarını taklit etmiyoruz. Tarihi ve kültürel dokularımıza uygun, özgün bir tasarım anlayışıyla; kimlikli, şahsiyetli, özellikli projeler üretiyoruz. Fuarda projelerimizin gördüğü ilgi yaptığımız çalışmaların ne kadar yerinde olduğuna bir işaret. Mahalle kültürünü ve değerlerimizi muhafaza edip, ekonomik alanlar, sosyal donatı alanları, yaşam merkezleri, spor merkezleri, meydanlar ve kültür merkezlerini Yıldırım'a kazandırarak, insanlarımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir oluşturacağız. Mekansal ve sosyal değişimle birlikte ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken diğer taraftan da kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin merkezi haline getireceğiz" dedi.

"Binaları değil şehri dönüştürüyoruz"

Türkiye'ye örnek gösterilecek bir kentsel dönüşüm çalışmasına imza attıklarını vurgulayan Başkan Edebali, "Yıldırım'ın yüzde 33'nü kapsayan Türkiye'nin en kapsamlı dönüşüm hamlesi ile geleceğin modern ve güvenli şehrini inşa ediyoruz. Binaları değil bir şehri dönüştürüyoruz. Bunun için günü kurtaracak çalışmalar yerine şehrin 50 yıl sonrasının beklentilerine cevap verecek projeler hazırlıyoruz. Projelerimizdeki en önemli kıstasımız vatandaşlarımızın desteğidir. Merkezi hükümet, yerel yönetim, uygulayıcılar ve vatandaşlar dönüşümün aktörleridir. Bu aktörleri bir araya getirmek amacıyla Türkiye'de örneği olmayan Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'ni hizmete açtık. Yıldırım'ın en büyük dönüşüm projesi olan Mevlana-Ulus projesinin startını verdik. 2018'de ilk etap olan 850 konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Diğer bölgelerimizde de planlama çalışmalarını tamamlayarak uygulama safhasına geçiyoruz. Tüm bunları yaparken gönüllülük esası ile yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlandığında Yıldırım'ı Türkiye'de örnek gösterilecek bir konuma getireceğiz" şeklinde konuştu.