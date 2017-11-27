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Uluslararası Hitit Koşusu 3 yıldızlı koşular listesinde

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Uluslararası Hitit Koşusu 3 yıldızlı koşular listesinde
Çorum'da sporun yaygınlaştırılması ve geniş kitlelere ulaştırılması için 2009 yılından beri spora önemli yatırımlar yapan Çorum Belediyesi, Çorum’u bir spor kenti haline getirmek için önemli çalışmalarını sürdürüyor

Hızla değişen ve gelişen dünyada sporun yeri ve önemini iyi bildiklerini, sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, üç yıldan beri düzenledikleri Uluslararası Hitit Koşusu'nun Avrupa Atletizm Birliği tarafından 'Üç Yıldızlı Yarışlar Kategorisi'ne alınmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

corum-stad-(1).jpgcorum-stad-(2).jpgcorum-stad-(3).jpgcorum-stad-(4).jpgFRANKURT'TA KATEGORİ ATLADI
Hitit Koşusu'nun dünyanın en prestijli yarışları arasına girdiğini vurgulayan Başkan Külcü, 27-29 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Yol Koşuları Konferansı'nda Çorum Belediyesi Uluslararası Hitit Koşusu'nun geçtiğimiz yıl yapılan organizasyonunun çok başarılı geçmesi nedeniyle bu yıl Üç Yıldızlı Yarışlar Kategorisi'ne alınmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

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50 ÜLKENİN GÖZÜ ÇORUM'DA
Başkan Külcü, "Spor İşleri Müdürümüz Nadir Solak ve ilgili personelimiz Erol Şahin’in de katıldığı konferansta alınan kararla Uluslararası Hitit Koşumuz Avrupa Atletizm Birliği’nin yarış takvimine girdi. 13 Mayıs 2018'te yapılacak olan yarışlarımızın duyurusu da tüm dünyaya yapılacak. 50 ülkenin temsil edildiği Avrupa Atletizm Birliği, iki yıldan beri Uluslararası Hitit Koşusu'nu yakından takip ediyor. Bu da Çorum’u bir spor kenti yapma yolunda yoğun bir şekilde çalışan bizleri daha çok çalışmamız için motive ediyor" dedi.

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