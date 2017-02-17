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Uluslararası İyilik Ödülleri Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

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Uluslararası İyilik Ödülleri Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 12 Mart 2017 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında düzenlenen "İyilik"...

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 12 Mart 2017 tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında düzenlenen "İyilik" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

"İyiliğe Netliyoruz" sloganıyla düzenlenen, iyiliğin yaygınlaştırılması, iyiliğe olan farkındalığın artırılması ve iyilik yapmanın teşvik edilmesini amaçlayan yarışmaya bin 082 kişi 3 bin 200 eser ile katıldı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşen yarışmada, birinciliği Hatay'dan "Baba Kucağı" isimli eser ile Cem Genco, ikinciliği Van'dan "İyilik Hasadı" ile Özkan Bilgin, üçüncülüğü ise Konya'dan "Can Dostlar" isimli eser ile Serkan Daldal aldı. Yarışma da 40 eser ise sergilemeye değer görüldü.

Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek. Sergilemeye değer görülen eserlere de sergileme bedeli ödenecek.

Yarışma sonuçları, www.diyanetvakfi.org.tr, www.uluslararasiiyilikodulleri.com ve www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden bakılabilir.

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