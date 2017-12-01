Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Esogü’de Başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Biyoteknoloji Derneği işbirliği ile düzenlenen "Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi",...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Biyoteknoloji Derneği işbirliği ile düzenlenen "Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi", ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 1-3 Aralık 2017 tarihleri arasında ESOGÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek kongrede biyoteknoloji alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcileri bir araya geliyor.

Kongrenin açılışında konuşan Biyoteknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, dünyanın farklı ülkelerindeki Ar-Ge harcamalarını mukayese ederken sadece para ayırıp Ar-Ge yapmanın yeterli olmadığını; bilgi toplumuna, bilgiye dayalı ekonomiye, biyoekonomiye dönüldüğü ölçüde az para harcayarak katma değeri artırmanın mümkün olduğunu ifade etti. Ülkemizdeki Ar-Ge harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasının kamu kesiminde yapıldığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, bunun değişmesi gerektiğini belirterek Ar-Ge harcamalarının yüzde 70'ten fazlasının özel sektör tarafından yapıldığı ülkelerde ise Ar-Ge çıktılarının ürünleşerek patent alabildiğini kaydetti. Kongreye 300'den fazla katılımcı ve 53 farklı kurumun katılımının kendilerini mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, kongrede 21 oturum, 90 sözlü sunum ve 81 poster sunumunun gerçekleşeceğini ifade etti. Kongrenin düzenlenmesine sağladıkları katkılardan dolayı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk ile düzenleme kuruluna teşekkür eden Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, katılımcılara da teşekkür ederken başarılı bir kongre geçirilmesini diledi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ileri teknolojiler arasında yer alan biyoteknolojinin yaşam bilimlerinin uygulama sahası içinde kalan bütün alanları kapsadığını ve sağlıktan tarıma, çevreden enerjiye yaygın bir uygulama alanı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hasan Gönen biyoteknolojinin son zamanlarda bilişim teknolojileriyle birlikte yol alarak etki değerini artırdığını belirtti. ESOGÜ olarak gerek lisans ve lisansüstü öğretim programlarında gerekse Ar-Ge faaliyetlerinde öncelik vererek ülkemiz biyoteknoloji çalışmalarına katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Hasan Gönen; sağlık, endüstri ve tarım biyoteknolojileri alanında lisans ve lisansüstü öğretim programlarına ek olarak biyomedikal mühendisliği programını da açarak ülkemizin bu alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Hasan Gönen, 2005 yılında 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapan ESOGÜ'nün uzun yıllardır Biyoteknoloji Derneği ile işbirliğine devam ettiğini ve bu süreçte yine bir Biyoteknoloji Kongresi'ni birlikte düzenlemekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Biyoteknoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem'e yakın ilgi ve işbirliği için teşekkür eden Prof. Dr. Hasan Gönen, kongrenin faydalı ve verimli geçmesini diledi.

Kongrenin açılış oturumu Macaristan Bilimler Akademisi'nden Dr. Laszlo Sabados ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş'ın sunumları ile tamamlandı. Sonrasında kongre bilimsel programına geçildi.