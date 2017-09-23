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Uluslararası Kudüs Sempozyumu Başladı

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Uluslararası Kudüs Sempozyumu Başladı
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Kudüs Sempozyumu" başladı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Kudüs Sempozyumu" başladı. Yabancı çok sayıda konuğun ilgi gösterdiği sempozyumda akademisyenler, Kudüs'ün tarihini ve geleceğini ele alacak.

Ümraniye Belediyesi, Burak Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Kudüs Sempozyumu" başladı. 1516 yılının sonunda Osmanlı topraklarına katılan Kudüs'ün dünü, bugünü ve yarını düzenlenen sempozyumda uzman akademisyenler tarafından ele alındı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyum uzman katılımcıların konuşmaları ile devam etti. Son dönemlerde Kudüs'ün konumunun ve şehirde yapılan insan hakları ihlallerinin yeniden tartışılmaya başlamasının ardından gerçekleştirilen sempozyum akademik düzeyde değerlendirilmesinin yanı sıra konu hakkında da katılımcılara rehberlik sundu.

Öte yandan, sempozyum, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'ün yönetimini ele almasının 500'üncü, İngilizlerin de Kudüs'ü işgalinin 100'üncü ve Mescidi Aksa'nın işgalinin 50'nci yıldönümü olması sebebiyle de önem taşıyor.

Kudüs meselesini yeniden kamuoyunun gündemine taşınmak amacıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen organizasyona Ümraniye Belediye Başkan Hasan Can'ın yanı sıra, Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kavas ve çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

Sempozyum kapsamında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nden çıkartılan arşiv vesikalarından tertip edilen "Osmanlı Arşivlerinde Kudüs" isimli serginin açılışı yapıldı.

"Müslümanların uğradığı zulmü göstermek için bu sempozyumu gerçekleştirdik"

Gerçekleştirmiş olduğu sergi açılışında Mescid-i Aksa hakkında önemli açıklamalarda bulunan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Kudüs'te Filistin'de Müslümanların hakları çiğneniyor, Müslümanlar eziliyor ve zulme uğruyor. Asırlardır Müslüman yurdu olan Kudüs'deki Mescid-i Aksa'da bile Müslümanların namaz kılmalarına bile engel olunmaya çalışılıyor. İlmi bir sempozyumla bu konuya ışık tutalım, ilmi olarak Kudüs nedir, dünü nedir, bugünü nedir bunları konuşalım. Burada açılışını yaptığımız bu Osmanlı Arşivlerindeki Kudüs Belgeleriyle ve hazırlamış olduğumuz bir başka kitabımız Garbın Afakı Batılıların Kudüs Algısı diye. Yeryüzündeki en az 500 600 kişi ile mülakat yaptık farklı kültürlerde ve ülkelerde. Onlara Kudüs nedir sizce diye sorduk ve maalesef şunu gördük. Kudüs deyince batılıların aklına asla Müslümanlık ve Mescid-i Aksa gelmiyor. Müslümanların oradaki hak ve hak ihlallerini görmezden geliyorlar. Dolayısıyla bunu dünyaya göstermemiz gerek, sağır ve işitmez durumda olan, dünyaya körmüşçesine bakan toplumlara Filistin'deki ve Kudüs'teki Müslümanların uğradığı zulmü göstermek için bu sempozyumu gerçekleştirdik" diye konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışından alanında uzman katılımcıların iştirakleriyle gerçekleşen sempozyum yarında devam edecek.

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