’Uluslararası Mersin Maratonu’ Öğrencilere Tanıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan, "Uluslararası Mersin Maratonu" panellerle öğrencilere tanıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan, "Uluslararası Mersin Maratonu" panellerle öğrencilere tanıtıldı.

Dünya Maraton Birliği Türkiye Temsilcisi Osman Atakan Tekin ve 1. Uluslararası Mersin Maratonunda üçüncü olan Argachew Assefa Tola, 3 Aralık 2017 tarihinde 3.'sü gerçekleştirilecek olan Mersin Maratonu ile ilgili öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panellerde konuşan Tekin, maratonun tarihini, kategorileri ve özellikleri ile parkurları anlatılırken, maratona katılım şartları ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgi verdi.

Uluslararası Mersin Maratonu'nun Türkiye'deki en iyi maratonlardan birisi olduğunu vurgulayan Tekin, sporun insanın ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti. Spor yapmanın yaşı olmadığını ifade eden Tekin, öğrencileri yaklaşık 54 bin kişi tarafından kayıt yaptırılan 3. Uluslararası Mersin Maratonu'na davet etti.

Tekin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'de gerçekleştirilen ve Avrupa'da 5 yıldız almaya layık görülen Mersin Maratonu'nun her yıl bir öncekinden daha fazla katılımla ve heyecanla büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan atlet Argachew Assefa Tola, 6 yıldır pek çok ülkede maratonlara katıldığını ve sporun kendisi için yaşam biçimi haline döndüğünü söyledi. Öğrencilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Tola, öğrencileri ve ailelerini maratona davet etti.

Panele aynı zamanda İçel Koleji öğrencisi 17 yaşındaki Milli Atlet Şevval Ayaz da katılarak, başarılarını anlattı. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında 100 metre engelli kategorisinde dört defa birinciliği olan Ayaz, spor hayatına nasıl başladığını arkadaşlarına aktardı.

Venezuelalı şarkıcı Gatto Gabriel ve Hollandalı Steven Cyril, maraton şarkısını öğrencilerle birlikte seslendirerek eğlenceli dakikalar yaşadı. Panel sonunda soruları doğru cevaplayan öğrencilere Uluslararası Mersin Maratonu'nun tişörtü hediye edildi.