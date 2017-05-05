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“Uluslararası Müzik Festivali” Kktc Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseriyle Başladı

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“Uluslararası Müzik Festivali” Kktc Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseriyle Başladı
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başladı.

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başladı. Şef Ali Hoca yönetiminde KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Gürcistanlı opera yıldızı Teona Dvali ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan'ın yer aldığı konserde, sanatseverler salonun tamamını doldurarak izledi.

Bu yıl 5-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış konserinde, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Gürcistanlı opera yıldızı Teona Dvali ve Murat Karahan, sanatseverlerle buluştu. Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde verilen konsere, Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamını doldurarak konseri izleyen sanatseverler, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek, "Ne zaman başladık, ne zaman 16. yılına geldik bilemiyorum. Halkımız olmasaydı biz asla burada olamazdık. 2007 yılında Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edilmiş, Türkiye'de 5. festivaliz. Bu çok önemli. Bizler bu işin gönüllü neferleriyiz. İnanın bunu halkımız için yapıyoruz. Herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise festivalin Mersin açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Belki amatörce yola çıkıldı ama profesyonel organizasyonlara taş çıkartacak şekilde bu günlere geldi. Mersin'in artık bir markası haline dönüştü. Başlangıçtan bugüne kadar emeği geçen, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Festival her geçen yıl daha da büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yılda organizasyonun başarılı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak da festivalinin ilk günden bugüne kadar çok başarılı bir şekilde yapıldığını kaydederek, "Kolay değil 16 yıldır başarıyla devam eden bir müzik festivali. Bunun nasıl yürütüldüğünü çok yakından bilen birisiyim. İzlerken çok güzel geliyor ancak organize etmek inanın o kadar zor ki ama festival yürütme kurulumuz bugüne kadar bunu başarıyla yürüttü. Bugüne kadar festivalin düzenlenmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2017 Festival Kent Ödülü'nü alan mimar Semihi Vural'a ödülü verildi. Ardından KKTC Senfoni Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, "Dicitencello Voie', "Nessun Dorma', "Granada', "Kalamış', "Sabahın Seherinde', "Nazende Sevgilim" ve "My Way" eserlerini seslendirirken, Teona Dvali'ni ise "Les Filles de Cadix" ile "Je Veux Vivre" eserlerini seslendirdi. Sanatseverler muhteşem bir gece yaşarken, konser sonunda uzun süre orkestrayı ve sanatçıları ayakta alkışladılar.

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