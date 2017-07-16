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Uluslararası Öğrenciler 15 Temmuz’da Meydanlardaydı

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Uluslararası Öğrenciler 15 Temmuz’da Meydanlardaydı
Eskişehir'de eğitim gören uluslararası öğrenciler de Türk milletiyle birlikte "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde meydandaydı.

Eskişehir'de eğitim gören uluslararası öğrenciler de Türk milletiyle birlikte "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde meydandaydı.

Dünyanın dört tarafından eğitim için Eskişehir'e gelen ve 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimden sonra vatandaşlar tarafından sürdürülen yaklaşık 1 aylık demokrasi nöbetine katılan uluslararası öğrenciler, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde ellerinde Türk bayraklarıyla meydandaydı.

Türkiye'yi ikinci vatanı gören, hainler tarafından yapılan darbe girişimden sonra her gün sürdürülen demokrasi nöbetine renk katan misafir öğrenciler, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) çatısı altında, Eskişehirlilerle birlikte birlik ve beraberlik sloganıyla meydanda oldu.

YUDER Derneği Başkan Yardımcısı Özcan Kırmaz, 15 Temmuz'un üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen o günü unutmanın mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'nin geleceğini karartmaya, yok etmeye çalışan bir darbe girişiminde bulunulduğunu belirten Kırmaz, "Türkiye olarak bundan çok rahatsız olduk. Allah bir daha böyle bir olay yaşatmak nasip etmesin. O gün kurtuluşumuza vesile olan yetimlerin duası, mazlumların duası ve Türkiye'de eğitim almaya gelen uluslararası öğrencilerimizin ve ailelerinin duası kurtuluşumuza vesile olmuştur. Geçen sene demokrasi nöbetimizde bizi yalnız bırakmayan uluslararası öğrencilerimiz, şimdi de demokrasi nöbetine katılarak Türkiye ile beraber oldular, Türk milletiyle bir ve beraber oldular" dedi.

"Türkiye'yi çok seviyoruz"

Osmangazi Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölümünde okuyan Filistinli Mahmut Baradi, "O gece yaşananlara çok üzüldüm. 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye gelmek istedim ama gelemedim. Ailemle birlikte dua ettik. Devamlı televizyonlarda yaşananları izledik. Allah'a şükür ki darbe gerçekleşmedi. Bizler Türkiye'yi çok seviyoruz. Bugün de Türk milletiyle birlikte meydanlara gelerek onları yalnız bırakmadık. Allah Türkiye'yi korusun" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti demokrasiye sahip çıktı"

15 Temmuz'da Türkiye'de olduğunu ve Türk milletiyle birlikte meydanlara indiğini dile getiren Afganistanlı öğrenci Muhammed Eyüp ise, "Bu olay sadece Türkiye için değil, demokrasiye inanan İslam dünyası için de bir dersti. Bundan İslam dünyası da ders alırsa oralarda da demokrasi olacak. Bizler hainlere karşı meydanlarda olacağız. Bu gerçekten dünyaya karşı bir dersti. Eğer Afganistan'da böyle bir darbe girişimi olursa, insanlar da Türkiye'deki demokrasi mücadelesinden etkilenerek onlarda meydanlara dökülecektir. Türk milletini demokrasiye sahip çıktığı için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Uluslararası öğrenciler, Türk milletiyle birlikte gece geç saatlere kadar Valilik meydanında nöbet tuttu.

Uluslararası Öğrenciler 15 Temmuz’da Meydanlardaydı

Uluslararası Öğrenciler 15 Temmuz’da Meydanlardaydı

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