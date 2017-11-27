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Uluslararası Rus Kültür Festivalinde Türk Öğrenci Birinci Oldu

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Uluslararası Rus Kültür Festivalinde Türk Öğrenci Birinci Oldu
Uluslararası Rus Kültürü Festivalinde Türkiye'yi temsil eden öğrenci, farklı ülkelerden gelen 24 öğrenci arasından birinci oldu.

Uluslararası Rus Kültürü Festivalinde Türkiye'yi temsil eden öğrenci, farklı ülkelerden gelen 24 öğrenci arasından birinci oldu.

Bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Rus Kültür Festivali kapsamında düzenlenen yarışmanın galibi Türk öğrenci oldu. Türkiye'nin Antalya Şehrinden yarışma için Moskova'ya gelen babası Türk, annesi Rus 12 yaşındaki Taisa Saka, farklı ülkelerden festivale katılan 24 öğrenci arasından birinci oldu.

Moskova'da düzenlenen ve 4 gün süren festivalde, dünyanın 21 ülkesinden Rusya'ya gelen 24 çocuk, performanslarını sergiledi. Öğrenciler, yarışma boyunca Rusça konuşup, Rusya'ya ait kültürel bilgilerini ve becerilerini jüriye sundu.

Türkiye'den katılan yarışmacıları yalnız bırakmayan Türk Öğrenciler Birliği'nin Başkanı Yusuf Şen, Moskova'da misafir olan çocuklara ellerinden geldiği kadar moral ve destek olmaya çalıştığını söyledi.

Bu yıl festivale Türkiye'den iki yarışmacı katıldı.

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