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Uluslararası Stk Fuarı İstanbul’da Başladı

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Uluslararası Stk Fuarı İstanbul’da Başladı
İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının (TGTV) ortaklaşa düzenlediği 2'inci Uluslararası STK Fuarı, İstanbul...

İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının (TGTV) ortaklaşa düzenlediği 2'inci Uluslararası STK Fuarı, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Bu sene 2'incisi gerçekleştirilen ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Uluslararası STK Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Fuarın açılış törenine İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Açılış töreninin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İDSB Genel Sekreteri Ali Kurt, fuar ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve tecrübe paylaşımını hedeflediklerini belirterek, "Fuara yaklaşık 130 civarında sivil toplum kuruluşu dünyanın dört bir köşesinden iştirak ediyorlar. Buradaki niyetimiz bu sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir bir işbirliğini, tecrübe paylaşımını ve birbiri hakkında malumat sahibi kılmayı hedefliyoruz. İslam Dünyası STK'ları Birliği 63 ülkede 300 küsur sivil toplum örgütünü bir arada barındıran bir çatı kuruluş. Geniş yelpazede bizim birçok üye kuruluşumuz var. Bu coğrafya birlik ve beraberliği kendi içerisinde tesis etmeye hem muhtaç hem mecbur. Ümit ediyorum ki bu fuar böyle bir işbirliğine ciddi anlamda bir zemin hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu ümmet bu emanete sahip çıkacak kudrettedir"

Kudüs'ün peygamberlerden emanet kaldığını ve ümmetin emanete sahip çıkacağını vurgulayan Ali Kurt, şöyle konuştu:

"Kudüs bugün itibariyle bizim en önemli gündem maddemiz oldu. Biz İslam coğrafyasında ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın bir oldubitti ile işgal devleti tarafından başkent ilan edilmesine de buradan güçlü bir şekilde karşı çıkıyoruz. Gerek İsrail'in, gerek Amerika'nın bu provokatif tavrını reddediyoruz. Kudüs bizimdir ve bizim olacaktır. Kudüs sadece Peygamberimizin değil birçok peygamberin, Hz. Süleyman'ın, Hz. Davud'un, Hz. İbrahim'in, Hz. İsa'nın bize emanetidir ve bu ümmet bu emanete sahip çıkacak kudrettedir."

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