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Uluslararası Ticaret Uzmanının Yeterlilikleri Mtso’da Belirleniyor

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Uluslararası Ticaret Uzmanının Yeterlilikleri Mtso’da Belirleniyor
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) meslek dallarına yönelik ulusal yeterlilik çalışması sürüyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) meslek dallarına yönelik ulusal yeterlilik çalışması sürüyor. Dış ticaret ve lojistik sektörlerine yönelik hazırlanan ulusal yeterliliklerin Ocak ayında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanmasının ardından şimdi de Uluslararası ticaret uzmanı meslek dalına yönelik yeterlilik hazırlıkları başladı.

MTSO, meslek dallarının uluslararası meslek standart ve yeterliliklerine uyumunun sağlanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ticaret alanına yönelik yürürlükte olacak ilk ulusal yeterliliği MTSO Türkiye'ye kazandıracak. Konuyla ilgili olarak MTSO Konferans Salonu'nda Uluslararası Ticaret Uzmanı meslek dalına yönelik mesleki yeterliliklerin hazırlanması için çalıştay düzenlendi. Yeterlilik hazırlama çalıştayına, öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri de katıldı. Ulusal yeterlilik çalışmaları yanında bir ilk de sınav ve belgelendirmede konusunda yaşanacak. MTSO çatısı altında kurulacak olan "Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi', dış ticaret ve lojistik sektörlerinde Türkiye'nin ilk akredite sınav ve belgelendirme merkezi olma özelliği taşıyacak. Sınav ve belgelendirme hizmetine ise 2017 Temmuz ayından sonra başlanılması planlanıyor. MTSO Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda başarılı katılımcılara verilecek olan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" ile bölgedeki rekabet gücünün artmasının yanı sıra sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek personelin yetişmesine de fayda sağlaması hedefleniyor. Ayrıca verilecek bu belge, uluslararası alanda geçerliliğe de sahip olacak.

Düzenlemeye göre mesleki yeterlilik belgesi almak üzere başvuran kişilerin yetkili sınav kuruluşlarına yatırdıkları belge ücretleri sınavlarda başarılı olmaları halinde kendilerine geri ödeniyor. MTSO, MYK ve TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş sınav kuruluşları ile işbirliği yaparak Mersin'deki mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlerin başvurularını kabul ediyor. Başvurular kobi@mtso.org.tr mail adresine ya da mtsobelgelendirme.com adresinden yapılabilir.

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