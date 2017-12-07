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’Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi’ Saü’de Başladı

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’Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi’ Saü’de Başladı
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi (ICQH 2017)" başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi (ICQH 2017)" başladı.

Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Kongresi (ICQH2017) Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ICQH 2017'ye Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas başta olmak üzere dekanlar, akademisyenler ile Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'da bulunan üniversite ve kalite kuruluşlarından davetli bilim insanları katıldı. Kongrenin açılışında düzenlen mini konserde, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Prof. Dr. Nilgün Sazak sahne aldı. Prof. Dr. Sazak'a piyanoda Arş. Gör. Hacı Bekir Kurşunet eşlik etti.

ICQH 2017'nin açılış konuşmaları Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, USA Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Douglas Franklin tarafından gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi'nde sürdürülen kalite çalışmaları hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Üniversitemiz öğrenci sayıları birim ve bölüm sayıları bir hayli fazla. Bu da, üniversitemizi karmaşık bir yapıya sahip kılıyor. Geleneksel yöntemler ile üniversite yönetmek mümkün değil. Üniversitelerde kalite süreçlerini yönetmek bir zorunluluk haline geldi. Bizler de kurumsal değerlendirme konusunda tüm dünyada uygulanabilir bir model geliştirdik" dedi.

Olayları karmaşık bir yapıdan en basit düzeye indirmek için SABİS'i (Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi) geliştirdiklerini ifade eden Elmas, "Biz kalite konusunda, akreditasyon konusunda, kurumsal değerlendirme konusunda her şeyi biliyoruz. Fakat bu bildiğimiz işi geleneksel yöntemler ile yapabilmek mümkün değil. Biz üniversite içinde tüm bilgileri tek bir alanda topladık. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim en kutsal yerlerimizdendir. Dolayısıyla oraya yapılacak haksızlıklara sessiz kalmamız mümkün değil. Bu konuda tavrımızı göstermemiz gerekir. Tüm dünyada barışın hakim olması için bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman yaptığı açılış konuşmasında ICQH 2017'nin düzenlenmesinde başta SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Açılış konuşmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Douglas Franklin, akreditasyon konusunda bir sunum yaptı. İki gün sürecek (7-8 Aralık 2017) kongrede kalite süreçleri, akreditasyon, yükseköğretimde ulusal ve uluslararası yeterlilikler konularındaki sunumlar sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmış olacak.

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