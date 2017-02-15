Ulus’ta Yangın

Ankara Ulus'ta Sobacılar Çarşısı'nda bulunan 3 katlı ahşap boş binada yangın çıktı.

Ankara Ulus'ta Sobacılar Çarşısı'nda bulunan 3 katlı ahşap boş binada yangın çıktı.

Ulus'ta 3 katlı ahşap binada çıkan yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederken, alevler binanın tamamını sardı. Yangının diğer evlere de sirayet etmesini önlemek için itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Çökme tehlikesi bulunan evde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.