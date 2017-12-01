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Ulutek’e Özel Ödül

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Ulutek’e Özel Ödül
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK), "5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde en iyi gelişme gösteren teknoparklar kategorisinde...

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK), "5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde en iyi gelişme gösteren teknoparklar kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara Bilkent Otel'de yapıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal ve yüzlerce davetlinin katıldığı gecede, ULUTEK'e en iyi gelişme gösteren teknoparklar dalında ödülü verildi. Geçen yıl uygulanmaya başlanan yeni performans endeksi hesaplama sistemine göre finansman, teşvikler ve altyapı, Ar-Ge, kuluçka, teknoloji transferi, kurumsallaşma faaliyetleri, fikri mülkiyet, Ar-Ge sonuçları ve uluslararasılaşma gibi başlıklar altında çok sayıda kıstasa göre teknoparkların bir önceki yıla ait faaliyetleri değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirme en iyi gelişme gösteren, erken aşama, gelişmekte olan ve olgun teknoparklar şeklinde 4 kategoride yapıldı.

2016 yılına ait performans endeks sonuçlarının açıklandığı 5. TGB Zirvesi'nde her 4 kategoride ilk 3'e giren başarılı teknoparklara ödülleri verildi. Törende ULUTEK, "en iyi gelişme gösteren teknoparklar" kategorisinde ikincilikle ödüllendirildi. ULUTEK'e verilen ödülü Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda ULUTEK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atakan Avcı ve ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık birlikte aldı. Ödül törenine ULUTEK yöneticileri ile idari personeli de katıldı.

Ödül töreni öncesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve beraberindeki heyet, ULUTEK Teknopark standını ziyaret ederek, sergilenen Ar-Ge projeleri hakkında bilgi aldı.

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