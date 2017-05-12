Ümit Bay’dan ’Dolandırıcılık’ Uyarısı

Bade Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Bay, daire satın almayı düşünen kişileri, dolandırıcı olarak nitelendirdiği müteahhitlere karşı dikkatli...

Bade Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Bay, daire satın almayı düşünen kişileri, dolandırıcı olarak nitelendirdiği müteahhitlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Bade Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Bay, son günlerde bir takım müteahhitlerin, yapımı tamamlanan ve henüz tamamlanmamış daireleri, farklı kişilere satan dolandırıcılar hakkında konut almayı düşünen vatandaşları uyardı.

Bade Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Bay, daire alınan firmanın öncelikle araştırılması gerektiğini, yaşamın yüzde 50'sini çalışmakla geçirildiği düşünüldüğünde, daire alınması için bir günün feda edilmesi gerektiğini ifade etti.

Daire almak için firmanın kalıcı mı yapıcı mı, ne kadar proje yaptığını ve daireyi teslim eden müteahhit firmanın ne zaman teslim edebileceğinin araştırılması gerektiğini kaydeden Bay, "Yapılacak işlem aslında çok zor değil belediye, mülki idare amirliğine gidildiği zaman firmayı sorabilirsin. Müşterilerin soracağı tek soru X firmasından daire alıyorum bu firma nasıl bir firma olduğu konusunda bilgi almak belediye bunu çok rahat bir şekilde gönül rahatlığı ile söyleyebilir" dedi.