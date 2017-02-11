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Ümit Özat: “Çok Kötü Bir Mağlubiyet Aldık”

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Ümit Özat: “Çok Kötü Bir Mağlubiyet Aldık”
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası kötü bir oyun sergileyip çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası kötü bir oyun sergileyip çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, sahaya istedikleri futbolu yansıtamadıklarını ve futbolcuların çok vasat bir oyun sergilediklerini ifade etti. Sahaya yansıttıkları oyunun kötüden de öte olduğunu belirten Özat, "Oyunumuza kötü demekle, kötüye haksızlık olur. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok, olamaz da. Biliyoruz, takımın temel direkleri gitti. Maddi anlamda kulübün kasasına büyük paralar girdi. Ama özellikle Ahmet'in gitmesinin ardından takım önde gitme, öne doğru çoğalması ve takıma liderlik anlamında bir sıkıntı yaşadığımız gerçek. Bugün 4-5 tane yeni oyuncuyla oynadık ama buna rağmen maçın hakkı belki de 6-0 veya 7-0'dı. Bir takım kötü oynayabilir ama kötü mücadele edemez. Ben çok küçük yaşta bu kulübün içerisine girmiş biriyim. Her zaman kulübün menfaatlerini düşünen birisiyim. Geldiğimiz günden buyana 3'üncü mağlubiyetimiz. Evet, puan olarak çok sıkıntılı bir yerde değiliz ama bir maçımız eksik olmasına rağmen bir takım hamleler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanla da hafta içerisinde oturup bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım." dedi.

"Biz takım oyunu oynayarak geldik"

Sahada formanın ağırlığını bilmeyip devlet memuru zihniyetiyle oynayan futbolcuların olduğunu ifade eden Ümit Özat, "Artısı da var. Şöyle ki, başka kulüplerle anlaştığını duyduğumuz oyuncularımız var. Olabilir bunlar. Profesyonellikte bunlar var ama bunu yapıyorsanız, sahada oynayacağınız son maça kadar da yapmanız gerekenleri sonuna kadar yerine getirmeniz lazım. Çünkü giydiğiniz forma 1923'te kurulmuş bir kulübün forması. O formayı isterse 2023'te kurulmuş bir takım olsun hiç önemli değil. Giydiğiniz forma için sonuna kadar mücadele etmek zorundasınız. Bir kişi tek başına her şeyi yapamaz. Biz buralara takım oyunu oynayarak geldik. Bugün bakıyoruz herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes bireyselliğini ortaya koymaya çalışıyor. Bu doğru bir şey değil. Bunu çok açık ve net söylüyorum, bu takımın buraya gelmesinde en büyük pay sahiplerinden birisi Serdar olmasına rağmen özellikle son 3-4 maçta bireysel oynayıp, kendi başına oynayıp, özellikle saha içi davranışları, hakeme itirazları ve yaptığı lüzumsuz dripliglerle kendisini takım üzerinde görmeye çalışıyor. Takıma zarar veriyor" diye konuştu.

"Antrenör değerlendiriyor"

Bir gazetecinin, "Aydın Karabulut'un niye kadroya alınmadığı" ile ilgili bir soruya ise Ümit Özat şöyle konuştu:

"Aydın'ı ben formsuz olduğu için kadroya almadım. Aydın 21 maç oynadı. Bizden öncede oynadı. Biz gelene kadar 4,5 maç ilk 11'de oynadı. Biz geldikten sonra tüm maçlarda ilk 11 oynadı. Doğru mu? Kaç golü var? Golü yok asisti yok. Demek ki antrenör bakıyor, değerlendiriyor. Yerine Jonathan, Ring, Murat Duruer var. Dolayısıyla biz Aydın'ı sol bekte denedik, sol önde denedik. Bir antrenör oyuncusuna mesajı sadece sahada yedek bırakarak vermez. Kadroya almayarak da verebilir. Kaldı ki perşembeye kadar antrenmana da çıkmadı. Dolayısıyla bunu söylemesine gerek yok. Ben almadım kadroya. Onu buraya son durumunu görmek için getirdim. Bizim için olmazsa olmaz biri değil Aydın. Aslında kimse olmazsa olmaz değil. Bu takım için olmazsa olmazlardan birisi Ahmet'ti. Onu da takımın menfaatleri doğrultusunda sattık."

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