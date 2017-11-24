Ümit Özat: "O Taraftarlar Arasında Ankaragücü Taraftarı Vardı Galiba"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmez. 5. dakikada hocasını istifaya çağıran insan Gençlerbirliği taraftarı değildir" dedi.

Süper Lig'in 13. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'a konuk oldu. Başkent derbisinde Gençlerbirliği sahadan 2-0 mağlup ayrılırken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği'nin yeni teknik patronu Özat, "Çok koştuk, çok pas yaptık, bunlar hiçbir şeyi geri getirmiyor. Kazanan her zaman haklıdır. Ben asla pes eden biri değilim. Oyuncularım da pes etmeyecek. Oyuncularım içeride gözyaşları içerisindeydi. Daha yolun başındayız. Bugünden sonra ki bütün sorumluluklar bana aittir. Oyuncularımın kişiliklerine güveniyorum. Düştüğümüz yerden kalkacağımıza inanıyorum. Bu saatten sonra kaybedecek takatimiz kalmadı. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmez"

Taraftarın kendisini istifaya çağırması üzerine, "O taraftarlar arasında Ankaragücü taraftarı vardı galiba" diyen Ümit Özat, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben geçmişle ilgili pek konuşmak istemiyorum. 3. hafta ayrılmak zorunda kaldık. Büyüklerimiz öyle istedi bizde teşekkür ederek ayrıldık. Ayrılanlara bakıyorsunuz aile boyu açıklama yapıyor. Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmez. 5. dakikada hocasını istifaya çağıran insan Gençlerbirliği taraftarı değildir."