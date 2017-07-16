Ümit Uysal: "Bu Bir Spor Bunu Hiç Unutmamak Lazım"

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırkpınar Güreşleri'nde güreşen tüm pehlivanları kendi aileleri gibi hissettiklerini söyledi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırkpınar Güreşleri'nde güreşen tüm pehlivanları kendi aileleri gibi hissettiklerini söyledi. Uysal, güreşin bir spor olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ederken, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Uysal, güreşin bir spor olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Ne mutlu bize ki, 656. Kırkpınar'da burada beraberiz. Yağlı güreş, Anadolu insanımızın, bizim kültürümüzün bütün dünya spor kültürüne armağanıdır. Çok güzel güreşler oluyor. Bütün sporcularımız çok iyi hazırlandı. Zaten yıl boyunca bugünü bekliyorlar. Son derece başarılı güreşler çıkıyor. Biraz önce gördünüz. Ali Gürbüz Bizim Muratpaşa Belediyemizi temsil eden sporcumuzla bir önceki dönem bizde olan Orhan Okulu pehlivanımız eşleştiler doğal tabi çeyrek final çünkü hepsi kuvvetli. Çok iyi bir güreş çıkacağına yürekten inanıyoruz. Bu bir spor bunu hiç unutmamak lazım. Yenmeyi herkes ister önemli ama bu bir spordur" dedi.

"Bütün sporcular bizimdir"

Uysal, Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bütün sporcular bizimdir. Bütün sporcularımız ve onları destekleyenler olarak bizler, Türk Sporunun ülkemize hizmet verenleriyiz. Bu ortalamayı hiç kaçırmamak lazım. Yenmek yenilmekten de önemli bir boyut inşallah 656., 756 sonsuza kadar bu geleneğimiz kendisini yenileyerek, devam edecektir gelecek kuşaklarımıza doğru" ifadelerini kullandı.