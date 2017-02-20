Umke Ekibine 4 Günlük Eğitim

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Temel Eğitimleri Programı teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından...

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Temel Eğitimleri Programı teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından yapılan tatbikatla tamamladı.

Van, Bitlis ve Hakkâri'den 25 kişinin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerle ilgili bilgiler veren Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) 4 gün teorik ve uygulamalı olarak eğitim gördüğünü söyledi. Gökyer, "Zorlu kış şartlarında UMKE personeli olmanın farkındalığını eğitimlerde görmekteyiz. Özellikle Doğu'da kış aylarında bölgenin en büyük risklerinden birisi, çığ tehdididir. Afetin ne zaman, hangi koşullarda oluşacağını ve meydana geldiği bölgede ne şekilde tahribat bırakacağı bilinmiyor. Bu nedenle her an göreve hazır şekilde bekleyen Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, gerçekleştirilecek bu tür eğitim, kamp ve tatbikatlarla afet durumuna kendini yetiştirmeye ve hazırlamaya devam etmektedir" dedi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 2. Bölge Sorumlusu Sıracettin Gökyer ise, bu eğitim noktasında UMKE temel bilgiler edindirme, afet bölgesinde hasta yaralıya nasıl müdahale edilmesi gerektiği, ilk etapta nasıl bir davranış sergilenmeli gibi konularda eğitim verdiklerini kaydetti.

4 günlük eğitimin sonunda UMKE gönüllülerine katılım belgesi verildi.