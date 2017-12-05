Umke Gönüllüleri Başarılı Tatbikatla Göz Doldurdu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Başbakanlık Afet Acil Durum (AFAD) Erzurum İl Müdürlüğü personeli başarılı tatbikatla nefesleri kesti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Başbakanlık Afet Acil Durum (AFAD) Erzurum İl Müdürlüğü personeli başarılı tatbikatla nefesleri kesti.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimliği tarafından düzenlenen beş günlük UMKE eğitimi, AFAD İl Müdürlüğü'nde enkaz alanında yapılan başarılı tatbikatla sona erdi. İlk iki günü 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde yapılan teorik eğitimin, son üç günü arazide kamp ve tatbikatlar şeklinde devam etti. Planlanan eğitime çoğunluğu 112 Acil personeli olan 1'i doktor 28 sağlık gönüllüsü katıldı.

Zorlu şartlara rağmen görevlerini başarıyla yaptılar.

Eğitim boyunca gönüllü UMKE adaylarına afet ve afet ortamında stres altında çalışma, ekip olma ve farklı ekiplerle koordinasyonlu çalışma, temel ve ileri yaşam desteği, triaj çalışmaları, sıcak alanda enkaz altında çalışma, yaralı kurtarma, kampçılık ve zor şartlarda yaşamı idame ettirme eğitimleri verildi. Beş gün süren eğitimi başarıyla tamamlayan yeni UMKE personellerine sertifika verildi.

UMKE çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, 2003 yılında hayata geçirilen UMKE eğitimlerinin bugüne kadar başarıyla devam ettiğini söyledi.

Mahmut Uçar, 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde bilinçsiz şekilde enkaz altındaki vakalara yapılan yanlış müdahaleler sonucu ölümlerin ve sakatlıkların fazla olması nedeniyle, ülke genelinde enkaz altında profesyonel müdahalede bulunacak gönüllü sağlık personellerinden oluşan UMKE ekiplerinin kurulmasının düşünüldüğünü belirtti. Uçar, bu projenin 2003 yılında hayatiyete geçirilerek ilk eğitimlere profesyonel olarak başlandığını ve bu sayede görevinde uzman UMKE gönüllülerinin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Erzurum'da 119 UMKE gönüllüsü var.

Dr. Mahmut Uçar Erzurum'da ilk olarak 2004 Ağustos ayında 24 kişi ile ilk UMKE eğitimine başlandığının altını çizerek şunları söyledi. "Erzurum'la birlikte Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt illerinden sorumlu, 1.Bölge Koordinatör ili olarak 2004 yılından bu güne kadar, bu son eğitimle beraber 19 eğitim yapılmış ve 408 UMKE personeline eğitim verilmiştir. Şu an ilimizde 8 Doktor, 111 Sağlık personeli olarak toplam 119 UMKE gönüllüsü personelimiz bulunmaktadır'

Afet durumlarında sunulacak kurtarma ve sağlık hizmetlerinin kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla personellerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik bu tip eğitimlerin devam edeceğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, "Kurum olarak kapılarını UMKE gönüllülerine açan ve her türlü desteği sunan AFAD İl Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ediyor, işbirliği halinde beraberce çalışacak olan AFAD ve UMKE personellerine başarılar diliyorum" dedi.