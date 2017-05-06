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Umke’den Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

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Umke’den Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından nefes kesen kurtarma tatbikatı yapıldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından nefes kesen kurtarma tatbikatı yapıldı.

Adıyaman Bin Evler mevkiinde 2 gün boyunca gece ve gündüz uygulamalı eğitimler alan UMKE ekipleri eğitimler sonrasında senaryo gereği arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, kaza yapan yolcu otobüsünden dışarıya fırlayan yolcuların kurtarılması, kayalıklardan yuvarlanan çobanın kurtarılması ve göçük altında kalan bir vatandaşın kurtarılması gerçekleştirildi.

İHH Arama Kurtarma ve AFAD Ekiplerinin de katıldığı tatbikatta nefes kesen anlar yaşandı. Senaryo gereği kurtarılan yaralılar ambulanslara bindirilerek müdahale altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, "Adıyaman Sağlık Müdürlüğümüzün UMKE biriminin her yıl planlı olarak yapmış olduğu bir eğitim vardır. Birimimize katılan sağlıkçı arkadaşlarımızı teorik bir eğitim sürecinden geçirdik. Daha sonra verilen eğitimlerin pratiğe aktarılması noktasında değişik uygulamalarla arkadaşlar becerilerini geliştiriyorlar. Burada arkadaşlarımız birkaç acil durumda olan hastalarımıza yetişerek onlara yaptıkları ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına nakillerini gerçekleştiriyorlar" dedi.

Umke’den Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

Umke’den Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

Umke’den Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

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