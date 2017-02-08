Ümraniye Belediyesi Asansör Muayene Hizmetlerine Başladı

Ümraniye Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan asansörlerin periyodik kontrol faaliyetlerini artık kendi içinde kurduğu "Ümraniye Belediyesi Ruhsat...

Ümraniye Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan asansörlerin periyodik kontrol faaliyetlerini artık kendi içinde kurduğu "Ümraniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Asansör Muayene Hizmetleri" birimi ile yapıyor ve bu hizmeti uygulayan Türkiye'deki ilk belediye, Ümraniye Belediyesi oldu.

2012 yılından itibaren Ümraniye Belediyesi adına asansör periyodik kontrol faaliyetleri TSE tarafından yürütülüyordu. 2017 yılı itibari ile Ümraniye ilçesi sınırları içerisinde asansör kullanan vatandaşların can güvenliğinin daha iyi bir şekilde Ümraniye Belediyesi kalitesi ile sağlanması ve bütün asansörlere ulaşılabilmesi adına "Ümraniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Asansör Muayene Hizmetleri" birimi tarafından yürütülmeye başlandı.

Türkiye'de ilk

Kalitede ve hizmette her zaman örnek gösterilen Ümraniye Belediyesi, bu çalışmayla da yine bir ilke imza atmış oldu. Ümraniye sınırları içerisindeki tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri, Ümraniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Asansör Muayene Hizmetleri Birimi tarafından yapılmaya başlandı.

TÜRKAK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Akreditasyon Belgesi

Yoğun çalışmalar sonucunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan akreditasyon alarak, ilçedeki asansör periyodik kontrollerini yapmaya başlayan Ümraniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Asansör Muayene Hizmetleri Birimi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.