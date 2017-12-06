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Ümraniye Belediyesi’nden “Obeziteye Karşı Her Gün 10 Bin Adım” Projesine Destek

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Ümraniye Belediyesi’nden “Obeziteye Karşı Her Gün 10 Bin Adım” Projesine Destek
Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Obeziteye Karşı Her Gün 10 Bin Adım" projesine destek vererek,...

Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Obeziteye Karşı Her Gün 10 Bin Adım" projesine destek vererek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin bahçesine yürüyüş yolu yapım çalışmalarını tamamladı.

Başkan Hasan Can öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerini sürdürüyor.

Ümraniye Belediyesi 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında hareketli yaşamın önemini vurgulamak için Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı "Obeziteye Karşı Her gün 10 Bin Adım" projesini destekleyerek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin bahçesine yürüyüş yolu yapımının çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Sağlık Bakanlığı, bu yıl, hareketli yaşam ve obezite konularına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam kültürü konusunda farkındalık oluşturmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle yeni bir projeye imza attı. Bakanlık, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, bireylere yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Özellikle kalp damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri gibi obeziteye bağlı hastalıkların azaltılması hedefleniyor.

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