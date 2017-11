Ümraniye Belediyesinden Öğretmenlere Tiyatro Sürprizi

Ümraniye Belediyesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediği "Anadolu Ana Dolu" isimli tiyatro gösterisine öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesinin 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Kurtuluş Savaşından 15 Temmuz'a kadar kahraman Türk kadınlarını anlatan "Anadolu Ana Dolu" isimli tiyatro gösterisi düzenledi. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro gösterisini Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile birlikte ilçede görev alan öğretmenler ve aileleri birlikte izledi. Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu katılımcılardan büyük beğeni topladı.

"Bende bir öğretmen olarak meslektaşlarımın öğretmenler günün kutluyorum"

'Anadolu Ana Dolu" isimli tiyatro gösterisinde açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "24 Kasım Öğretmenler günü bütün öğretmenlerimize eğitim camiamıza hayırlı olsun. Öğretmensiz eğitim ve sadece öğretimden ibaret iş yapan bir öğretmen olmaz. Öğretmen eğiten ve öğretendir. Bu anlamda nesilleri şekillendiren ana unsurdur. O yüzden öğretmenler gününü o münasebetle önemsiyoruz. Bende bir öğretmenim önce meslektaşlarım ve eğitim ordusunun bu kıymetli fedakar insanlarını bu öğretmenler gününde kutluyorum. Allah güç versin kuvvet versin milletimize hayırlı hizmetler yapacak ve milletimize hayırlı nesiller yetiştirecek bir çalışmanın içerisinde olsunlar" dedi.

"Kahraman kadınlarımızı anlatan Anadolu Ana Dolu isimli tiyatro gösterisini hediye etmek istedik"

Her yıl Öğretmenlere özel çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Başkan Can, "Bu sene bir tiyatro eserimiz var "Anadolu Ana Dolu" isimli bir eser sahnelenecek. Niye bunu seçtik öğretmenler günü münasebetiyle şunun için seçtik, malumunuz İstiklal Mücadelesinde, Çanakkale Savaşında ve ondan sonraki zaman diliminde memleketimize tasavvur eden terör gruplarına karşı canlarıyla kanlarıyla savaşan kahramanlarımız var. Bunların her genç öğretmenlerimizin yetiştirdiği vatan ve millet sevgisiyle bütünleşmiş. 15 Temmuz gibi bir kötü deneyimden sonra ama bu kötü deneyimin bizim açımızdan değil memlekete karşı haince bir saldırı planlayanlara karşı aynı Çanakkale'de olduğu gibi İstiklal Savaşında olduğu gibi. Doğrusu bu kadar cesametle ve bu kadar kahramanca gün yüzüne çıkacaklarını düşünmediğimiz, düşünemediğimiz gençlerimiz ayağa kalktılar ve milletçe hep beraber bu kanlı hain darbe teşebbüsünü dindirdik. Buradan çağrışım yaparak tarih boyunca Osmanlı Rus harbindeki kahramanlarımız gerek 15 Temmuzdaki kahramanlarımız çeşitli dönemlerde vatan ve millet için öne atılmış kadınlarımızı anlatan "Anadolu Ana Dolu" isimli eseri bu akşam onlara hediye etmek istedik" diye konuştu.