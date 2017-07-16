IHAAW193956-ASA/16-07-2017 - Ümraniye Dudullu'da geniş bir arazide bulunan yapı market malzemelerinin yer aldığı alanda büyük bir yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 16.07.2017 19:39:56 TSI NNNN
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Ümraniye Dudullu’da Geniş Bir Arazide Bulunan Yapı Market Malzemelerinin Yer Aldığı Alanda Büyük Bir Yangın Çıktı. Nedeni Henüz Belirlenemeyen Yangına Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor.
IHAAW193956-ASA/16-07-2017 - Ümraniye Dudullu'da geniş bir arazide bulunan yapı market malzemelerinin yer aldığı alanda büyük bir yangın çıktı.
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Ümraniye Dudullu’da Geniş Bir Arazide Bulunan Yapı Market Malzemelerinin Yer Aldığı Alanda Büyük Bir Yangın Çıktı. Nedeni Henüz Belirlenemeyen Yangına Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor.IHAAW193956-ASA/16-07-2017 - Ümraniye Dudullu'da geniş bir arazide bulunan yapı market malzemelerinin yer aldığı alanda büyük bir yangın çıktı.
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