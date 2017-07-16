Ümraniye Dudullu’da Geniş Bir Arazide Bulunan Yapı Market Malzemelerinin Yer Aldığı Alanda Büyük Bir Yangın Çıktı. Nedeni Henüz Belirlenemeyen Yangına Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Müdahale Ediyor.