Ümraniye, Eskişehirspor’dan 1 Puan Almayı Başardı

TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, çok önemli bir deplasmandan puan...

TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, çok önemli bir deplasmandan puan ile döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erkan Sözeri, taraftarın maç esnasında çok güzel ambiyans gerçekleştirdiğini söyledi.

Eskişehirspor taraftarının Türkiye'ye örnek gösterilecek bir taraftar grubu olduğuna dikkat çeken Sözeri, maç hakkında şunları söyledi:

"Taraftar gerçekten örnek gösterecek şekilde takımları için itici güç oldular. Burada hiç küfür yemedik. Saygı duyduk. Maçın geneline bakacak olursak, ilk yarı biraz defansif oynadık. Eskişehirspor daha baskılı oynadı. İkinci yarı oyuna ortak olduk. Gelen şansları değerlendiremedik. İlk yarı biraz şansımız vardı. 3 top direkten döndü. Özellikle Hürriyet'in önderliğinde güzel bir mücadele vardı. Bizim için önemli bir puan aldık. Buradan Mustafa Denizli hoca takıma büyük bir hava katmış. Buradan bundan sonra puan almak kolay olmayacak diye düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Bu ligin boyu kısaldıkça, aşağı ile yukarı arasında çok büyük makas yok. Bu puan çok kıymetli. Oyuncularımı kutluyorum."