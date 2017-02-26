  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Ümraniye, Eskişehirspor’dan 1 Puan Almayı Başardı

» »
Ümraniye, Eskişehirspor’dan 1 Puan Almayı Başardı
TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, çok önemli bir deplasmandan puan...

TFF 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, çok önemli bir deplasmandan puan ile döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Erkan Sözeri, taraftarın maç esnasında çok güzel ambiyans gerçekleştirdiğini söyledi.

Eskişehirspor taraftarının Türkiye'ye örnek gösterilecek bir taraftar grubu olduğuna dikkat çeken Sözeri, maç hakkında şunları söyledi:

"Taraftar gerçekten örnek gösterecek şekilde takımları için itici güç oldular. Burada hiç küfür yemedik. Saygı duyduk. Maçın geneline bakacak olursak, ilk yarı biraz defansif oynadık. Eskişehirspor daha baskılı oynadı. İkinci yarı oyuna ortak olduk. Gelen şansları değerlendiremedik. İlk yarı biraz şansımız vardı. 3 top direkten döndü. Özellikle Hürriyet'in önderliğinde güzel bir mücadele vardı. Bizim için önemli bir puan aldık. Buradan Mustafa Denizli hoca takıma büyük bir hava katmış. Buradan bundan sonra puan almak kolay olmayacak diye düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Bu ligin boyu kısaldıkça, aşağı ile yukarı arasında çok büyük makas yok. Bu puan çok kıymetli. Oyuncularımı kutluyorum."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tff 1. Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:13
  • Spor Toto Süper Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:13
  • Simovic: "Rekorlar Bugün Var, Yarın Yok"26 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • Taraftar Sahaya İndi26 Şubat 2017 Pazar 16:53
  • Spor Toto 2. Lig26 Şubat 2017 Pazar 16:08
  • Stada Alınmayan Biletli Taraftarlar İsyan Etti26 Şubat 2017 Pazar 16:08
  • Spor Toto Süper Lig: Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk Yarı)26 Şubat 2017 Pazar 16:08
  • Spor Toto 2. Lig26 Şubat 2017 Pazar 15:58
  • Spor Toto 3. Lig26 Şubat 2017 Pazar 15:53
  • Sivasspor - Büyükşehir Gaziantepspor Maçının Ardından26 Şubat 2017 Pazar 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti