Ümraniye’de 120 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı

Ümraniye'de 2017-2018 eğitim öğretim yılı için tören düzenlendi.

Ümraniye'de 2017-2018 eğitim öğretim yılı için tören düzenlendi. Tören sonrasında 6 bin öğretmen ile 120 bin öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim ve öğretim yılını başlamasıyla birlikte Ümraniye'de 6 bin öğretmen ile 120 bin öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim ve öğretim yılı için Ümraniye Esenkent TOKİ Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Törene Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Mehter takımı gösterileriyle başlayan törenlerde halkoyunları gösterileri yapılırken, öğrenciler tarafından Arif Nihat Asya'ya ait olan Bayrak şiiri okundu. Ümraniye Belediyesi tarafından okul için yapılan spor tesislerinin açılışının yapılması sonrasında ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflarındaki yerini alarak ilçe geleninde 6 bin öğretmenle 120 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kaymakam Suat Dervişoğlu ile Başkan Hasan Can sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Burada yeni eğitim ve öğretim yılıyla ilgili konuşan Başkan Can, "Öncelikle hayırlı olsun 2017-2018 Eğitim -Öğretim yılı. Gerçekten eğitim davamızda önemli merhaleler kat etmiş bir memleketiz son 15 yılda ama bu aldığımız mesafe yetmeyip daha fazlasına ihtiyacımız var. cumhurbaşkanımız başbakanımız ve milli eğitim bakanımızın ifade ettiği gibi 2019 yılına kadar tekli eğitime bütünüyle geçmeyi hedefliyoruz. Bizler de belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yaparak Türkiye'nin hiçbir yerinde ikili eğitim yapılan okul kalmasın. Herkes sabahtan akşama kadar eğitim imkanına kavuşsun. Eğitimi dünya standartlarına getirelim istiyoruz. Eğitim yılımız tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.