Ümraniye’de Mevlid-i Nebi Gecesi

Ümraniye Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlediği programda Prof.

Ümraniye Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlediği programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu ağırladı. Hatipoğlu, Türkiye'de yeni gelişmekte olan tehlikeli bir akım olduğunu belirterek, "Bir kısım yeni hocalar bize "Kur'an yeter, ondan başka şeye gerek yok" diyorlar" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu konuk etti. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Nihat Hatipoğlu'nun yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve çok sayıda vatandaş da dinleyici olarak salonda yerlerini aldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Tüm İslam alemi, Efendimizin doğum gününü kutladı"

Programa ilişkin konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Dün akşam Mevlid Kandiliydi, Peygamber Efendimizin doğum günüydü. Tüm İslam alemi, Efendimizin doğum gününü kutladı, biz de bir hafta boyunca programlar icra ediyoruz. Bu geceyi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hocamızın sohbetiyle ve musikiyle tevhit etmiş olacağız" dedi.

"Türkiye'de yeni gelişen tehlikeli bir akım var"

Türkiye'de tehlikeli bir akımın türediğini belirten Nihat Hatipoğlu ise, "10 yıldır ekranlarda bu tehlikeyi hep işaret ettim, çünkü İslam alemini iyi biliyorum. İlahiyatı bitirdikten sonra Mısır'a gittim ve bu tür grupların varlığını biliyordum. Türkiye'ye geleceğini de biliyordum. Türkiye'deki bazı hocalar Hz. Muhammed düşmanlığı olan bu hasta anlayışı aldılar. Bir kısım yeni hocalar bize "Kur'an yeter, ondan başka şeye gerek yok" diyorlar. Hedef Hz. Muhammed, "Resulullah'a gerek yok" diyorlar" ifadelerini kullandı.