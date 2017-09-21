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Ümraniye’den Tunceli’ye Kardeş Eli

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Ümraniye’den Tunceli’ye Kardeş Eli
Ümraniye Belediyesi, Tunceli'nin Akpazar ilçesi Akpazar İlk ve Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim ve kırtasiye seti yardımında...

Ümraniye Belediyesi, Tunceli'nin Akpazar ilçesi Akpazar İlk ve Ortaokulu ile 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerine eğitim ve kırtasiye seti yardımında bulundu. Yardım setlerinin ellerine ulaşmasıyla mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi, Tunceli Akpazar Belediye Başkan Vekili Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş'ın beldede eğitim gören öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti verme düşüncesine destek oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından Tunceli'ye teslim edilen içinde Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yeni eğitim ve öğretim yılı için yazmış olduğu mektupla birlikte 350 takım okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti öğrencilere dağıtıldı.

Başkan Hasan Can mektupta öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Sevgili öğrenciler, değerli veliler! Yeni bir eğitim öğretim yılına (2017-2018) daha birlikte girmenin sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal belediyeciliğin eğitime yapılan yatırım olduğu bilinciyle çocuklarımız ve onların eğitim hayatlarına yapabileceğimiz katkıları hep önceliğimiz olarak gördük. Akpazar Belediye Başkan Vekili Mazgirt Kaymakamı Kenan Aktaş'ın beldede eğitim gören öğrencilere dağıtılmak üzere okul çantası ve kırtasiye seti verme düşüncesine destek olmak, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve onların okumasına öğrenmesine ve faydalı bireyler olmalarına vesile olmak amacıyla siz öğrencilerimizin yanınızda yer almak istedik. Bu amaçla temel okul ve kırtasiye ihtiyaçlarınızdan oluşan bir eğitim-kırtasiye seti hazırladık. Sevgili anneler, babalar bilmelisiniz ki sizler gibi bizler de evlatlarımızın her şeyin en iyisine sahip olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Bu sebeple evlatlarımızın neyini eksik görürsek tamamlamaya gayret ediyoruz. Bu vesile ile yeni eğitim-öğretim yılının tüm çocuklarımız ve eğitim çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum. Çocuklarınızın başarısından duyacağınız mutluluk bizim için en büyük kazanç olacaktır. Sevgi ve saygılarımla."

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