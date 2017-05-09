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Ümraniyespor, 11 Maçlık Seriyi Bozdu

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Ümraniyespor, 11 Maçlık Seriyi Bozdu
TFF 1. Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ümraniyespor, bu hafta deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'a 2-1 mağlup olarak bu seriyi de bozmuş...

TFF 1. Lig'de 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Ümraniyespor, bu hafta deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor'a 2-1 mağlup olarak bu seriyi de bozmuş oldu.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Gaziantepspor'a 2-1 mağlup oldu. Büyükşehir Gaziantepspor'un gollerini Uche Kalu ve Gökhan Alsan kaydederken, Ümraniyespor'un tek golünü de Bulut Kaya attı. Alınan bu sonuçla Ümraniyespor, 20. haftada deplasmanda alınan 1-0'lık Boluspor mağlubiyetinin ardından 11 maç sonra yenilgi yüzü görmüş oldu.

Deplasman fobisi devam ediyor

TFF 1. Lig'de 32 hafta geride kalırken, 12 galibiyet, 12, beraberlik ve 8 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu hafta Büyükşehir Gaziantepspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, bitime 2 hafta kala play-off şansını da zora sokmuş gibi görünüyor. Ligde geride kalan 32 maçta 8 yenilgisi bulunan İstanbul ekibi, bu mağlubiyetlerin 7'sini de deplasmanda oynadığı mücadelelerde aldı.

Ümraniyespor'un kalan 2 haftada oynayacağı müsabakalar şöyle:

Altınordu

Balıkesirspor (D)

Ümraniyespor, 11 Maçlık Seriyi Bozdu

Ümraniyespor, 11 Maçlık Seriyi Bozdu

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