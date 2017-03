Ümraniyespor, Giresunspor Taraftarına 8 Bin Bilet Ayırdı

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma için deplasman takım taraftarına 8 bin bilet...

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma için deplasman takım taraftarına 8 bin bilet ayırdı.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, düzenlediği basın toplantısı ile gazeteciler ile bir araya geldi. Giresunspor'un ligdeki durumunu ve kalan 12 maçı değerlendiren Bozbağ, her maça ayrı bir şekilde hazırlandıklarını ve final havasında maçlar oynadıklarını söyledi.

Şehirde Süper Lig havasının oluştuğunu belirten Bozbağ, "Tüm camiayı ve Giresun'un gerçekten heyecanlandığı günler yaşıyoruz. Gerek takımımızın gösterdiği performans gerek şehirde oluşan atmosfer hava gerçekten her şey çok güzel. Ama unutulmaması gereken 12 maç var. Her maç ayrı final oynuyoruz her maçı ayrı değerlendiriyoruz ve her maçta özlemimize biraz daha yaklaşmak için gereken her türlü motiveyi yapıyoruz" dedi.

"Ümraniye maçında 8 bin bilet ayrıldı"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin girişimleri ile deplasmanda 8 bin kişilik bilet ayrıldığını ifade eden Bozbağ, "Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor ile oynayacağız. Bana gelen bilgiye göre Ümraniyespor 8 bin bilet ayırdı Giresunspor'a. Burada öncelikle Başbakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bizzat Ümraniye Belediyesi ile diğer girişimlerle bu sayının 8 bin olmasını sağladı. Ümraniyespor Başkanına gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Büyük taraftara sesleniyorum alnımızın akıyla oynayacağız, hiçbir taşkın olmadan o stattan ayrılacağız. Biz garanti vermesek diğer kart sahipleri o maça giremiyordu" ifadelerini kullandı.

Futbolun üç sonuçlu olduğunu hatırlatan Bozbağ, sözlerine şöyle devam etti:

" Biz kazanmak için sahada her şeyini gösteren bir takımız. Herkes bu takımın bir yere gelmesi için çaba harcıyor. Bu maçın peşinden Eskişehir maçını seyircisiz oynamak istemiyorum. Elazığ maçında taraftarın önemini gördük. Bu arma taraftarın bu şehrin. Taraftar olmazsa biz bir hiçiz. Tek isteğim her zaman yaptıkları gibi bizi desteklesinler. Gelelim maça çok zorlu bir maç olacak. Rakibimizi Eskişehir maçında izledik. Çok ciddi kaliteli bir takım. Aynı ciddiyetle çıkacağız ve Ümraniye maçından alabileceğimiz en iyi sonuçla bu şehre dönmek için her şeyi yapacağız. Kolay değil 40 senelik özlemi bitirmek. Şuanda dördüncü sıradayız. Liderin 4 puan gerisindeyiz. Bu savaş 12 hafta daha devam edecek. Kim daha sakin kalırsa, kim daha çok isterse savaşırsa şans kimden yana olursa o amacına ulaşacak."

Maç öncesi 18 maçlık maç başı ücretlerin ödendiğini söyleyen Bozbağ, " Maç öncesi bir doping daha yaptık 18 maç başını dün itibariyle ödedik. Toplam 22 maç başı oldu Giresunspor'dan hiç alacakları kalmadı. Bu konuda Başbakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Her şey günü gününe ödenerek giden bir kulübüz, her şeyi hesap ediyoruz. Geçen sene 10 saniye kala yediğimiz gol bizi play-off'tan etti ama çok fazla yıkılmadık. Biz alt liglerle uğraşmıyoruz. Geçen sene direkten döndük. Sadece ben değil tüm Türkiye Giresun'un bu havaya girdiğini görüyoruz. Havaya girmek şampiyon olmak demek değil. Biz bununda farkındayız. Rabbim inşallah bize, bu memleketin insanını bir kez daha sokağa dökmeyi nasip eder. Tek isteğimiz bu. 12 hafta sonra en iyi yerde olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Bundan sonra herkes kesenin ağzını açacak"

"Bundan sonra herkes kesenin ağzını açacak, bizimde kaynak arayışımız devam ediyor" diyen Bozbağ, "Giresun tarihinde olmamış bir piyango düzenliyoruz. 10 gün içinde. 3 bin adet bilet basılacak ve piyangonun daha teferruatlı bilgileri sonra tanıtılacak. Belki ilk başta rakam pahalı gelebilir ama amaç herkesi bilet alıp takımına destek olmalarını sağlamak olacak. Çok ciddi sayıda araç vereceğiz. Osman ağa meydanında çekilecek. O anda hangi numaralara çıktığı belli olacak. Satılmayan bilete çıkmadığı takdirde satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. Giresunspor piyangoda da Türkiye'ye örnek olacak bir çekiliş yapacak" dedi.