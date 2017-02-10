Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye giden 21 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla umreye giden 21 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Sabah erken saatlerde Merkez Kasımpaşa Camii'nde kılınan sabah namazının ardından düzenlenen uğurlama programına, İlçe Müftülüğü yetkilileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftülüğü yetkilileri, gidilen mekânların kutsal mekân olduğunu ve burada yapılacak tavır ve davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği kutsal mekânlarda yapılması gereken konularda umre yolcularına bilgilendirme yapıldı. Duygusal dakikaların yaşandığı uğurlamada yakınları, umre yolcularına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Peygamber efendimize (SAV) iletilmek üzere alınan selamlar ile umre yolcuları otobüse binerek yola çıktılar. İlahi ve dualar eşliğinde uğurlanan umre kafilesinin 24 gün kutsal topraklarda kalacağı belirtildi.