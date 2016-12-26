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UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ

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UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
Başkan Yılmaz'ın, FETÖ firarisi ve tutuklularıyla birlikte gittiği umrenin gerçek olmadığı öne sürüldü. Dr. Yılmaz ise ifadesinde 'Beni başkan Yılmaz davet etti" dedi, umredeki o fotoğrafı anlattı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/4542 sayılı soruşturma dosyasında ihaleye fesat karıştırma suçu iddiasıyla şüpheli olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ihaleyi alan şirketin ortaklarından FETÖ kapsamında tutuklu Dr. Ersin Yılmaz ile ihale işi olduğu kadar, sosyal yaşamdaki birlikteliğine de Başkan Yılmaz'ın 'tekzip avukatı' gerçek değil diyerek şaşırttı. 

Başsavcılığın başlattığı 2007/2015 yılları arasındaki yaşlı bakım ve destek hizmet alımı ihaleleri soruşturmasının da mesnetsiz ve gerçekle bağdaşmadığını öne süren ve aynı zamanda AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olan Avukat Hakan Ay, "Ersin Yılmaz ile Başkan Yılmaz'ın umreye gitmesinin kıyak ihale vermesinin söz konusu olmadığını' öne sürdü. Basında çıkan ve 2012 yılında yapılan umre ziyaret haberini ve fotoğraflarını görmezlikten gelen AK partili Avukat Hakan Ay'ın iddialarını, şu an FETÖ tutuklusu olan Dr. Ersin Yılmaz, gözaltındaki sorgusunda verdiği ifadeyle, zaten yalanlamış oldu. 

FOTOĞRAFTAKİLERDEN BAZILARI
YA HAPİSTE, YA FİRARDA

FETÖ tutuklusu Dr. Yılmaz, ifadesinde "Bu umre ziyaretine beni şu an ki Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz davet etti. Eşimle katılmamı istedi. Umrede çekilmiş o fotoğrafta o zaman çekildi" dedi. Umreyi düzenleyen TSO Meclis Başkanı  Muharrem Yüksel de FETÖ  soruşturması öncesi firar etti. Fotoğrafta bulunan Samsun imamı Ömer Yazıcı da yurt dışına kaçtı. Umre ziyareti fotoğrafında yer alan bazı isimler ise ya firarda ya da gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak AK Parti yönetim kurulu üyesi Avukat Ay, Başkan Yılmaz'ın bu haberi için cevap ve düzeltme talebinde  bulunurken, gerçekleri saptırarak, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik bir açıklama yaparak, "Sözde haber yanlış bilgilerle olmayan bir takım olayları olmuş gibi göstererek yapılmıştır" diyerek, umre ziyaretinin ve fotoğrafın bile gerçek olmadığını öne sürmesi, Başkan Yılmaz'ın basında yer alan Dr. Yılmaz'ın işyerine ziyaretlerini de 'olmamış gibi göstermesi' dikkat çekti.

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Bunlarda mı yalan... Başkan Yılmaz ve Dr. Ersin Yılmaz 2012 yılında birlikte umre ziyaretine katıldı. Dr. Yılmaz'ın ortağı olduğu şirkete Başkan Yılmaz ziyarette bulunduğunda, kapıda karşılandı.. 

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O İHALEYE SORUŞTURMA

Sabah Gazetesi, sosyal yaşamda da birlikte gezilere katılan Başkan Yılmaz ile Dr. Yılmaz’ın ihale ilişkisini 5 Mayıs 2015’te gündeme taşımıştı. Haber ihbar kabul edildi. 

İşte cevap düzeltme istenilen o haber (14.10 2016)

HEM TİCARET HEM ZİYARET

Başkan Yılmaz'ı ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla şüpheli duruma düşüren soruşturmadaki iki isim dikkat çekiyor. Dr. Yılmaz ile Başkan Yılmaz’ın ilişkisi sadece ticari değil

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 2016/4542 sayılı soruşturma dosyasında ihaleye fesat karıştırma suçu iddiasıyla şüpheli olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ihaleyi alan şirketin ortaklarından FETÖ kapsamında tutuklu Dr. Ersin Yılmaz ile ihale işi olduğu kadar, sosyal yaşamdaki birlikteliğiyle de biliniyor.

Başsavcılığın başlattığı 2007/2015 yılları arasındaki yaşlı bakım ve destek hizmet alımı ihaleleri soruşturmasında yeniden gündeme gelen Başkan Yılmaz ile Dr. Yılmaz, Sabah Gazetesi'nin 5 Mayıs 2015 tarihinde 'Paralel doktora milyonluk kıyak' haberiyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Savcılık, haberi ihbar kabul ederek, soruşturma başlatırken, 18 ihale dosyası bilirkişi kişi heyeti tarafından incelenmişti.

BİRLİKTELİK ESKİYE DAYANIYOR

Başkan Yılmaz, ihbar kabul edilen haberle ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda, 'İptal edilmesi gereken ve yeniden ihaleye çıkılması yerine işin yetersiz şirket ve kişilere ihale edilmesinden sorumlu bulunması nedeniyle', şüpheli duruma düşerken,Dr. Yılmaz ile ihale ilişkisi dışındaki 'sosyal alanlardaki birlikteliği ve birlikte umre ziyaretlerine birlikte gitmesi, hem ticaret, hem ziyaret olarak, ilişkinin boyutlarına da dikkat çekilmesine neden oldu.

DARBE KALKIŞMASI SONRA İPTAL

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ın yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü ihale ilişkisinin yanı sıra, FETÖ soruşturması  kapsamında  tutuklanan Dr. Ersin Yılmaz'ın şirketine gittiği, kapıda karşılandığı, davetlere katıldığı, kahvaltılı toplantılarda birlikte olması da dikkat çekti. 17/25 Aralık operasyonu sonrası da ilişkileri devam ederken, Başkan Yılmaz, verdiği ihaleleri, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası Dr. Yılmaz'ın mal varlığına tedbir gelmesinden sonra iptal etti. Başkan Yılmaz ile birlikte aynı soruşturma içinde Dr. Ersin Yılmaz da yer alıyor. 

Özel Haber / Zekeriya FIRAT

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