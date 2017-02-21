Umuda Rekor Başvuru

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çocuk sahibi olmak isteyenler için açtığı tüp bebek merkezine 2 bin 582 kişi başvurdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çocuk sahibi olmak isteyenler için açtığı tüp bebek merkezine 2 bin 582 kişi başvurdu. Merkeze başvuran 23 çift bebek sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

Sağlık Bakanlığının desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği işbirliğiyle açılan "Tüp Bebek Merkezi'ne başvuranların sayısı 2 bin 582'ye ulaştı. Başvuru yapanlardan 600 kadın muayene olurken, bin 30 kişiye de randevu verildi. Tüp bebek uygulanan kadın sayısı da 160'a ulaştı. Tüp bebek işlemi devam eden kişi sayısı da 53 oldu. 42 kadının hamile olduğu ve 23 doğumun gerçekleştiği bildirildi. Şu ana kadar tüp bebek merkezi sayesinde 20 bebeğin dünyaya geldiği açıklandı.

Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de merkezlere olan ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Gittiği yerlerde bu konuda büyük talepler aldığının altını çizen Şahin, Türkiye'ye örnek olan merkezin çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti. Tüp bebek sahibi olmak isteyenlerin imkansızlıklar nedeniyle bebek sahibi olamadıklarını belirten Şahin, imkanı olmayanlara yeni bir imkan sunulduğunu söyledi. Şahin, merkezlerine olan ilginin her geçen gün artmasının da ne kadar doğru bir hizmet yaptıklarını gösterdiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Tüp Bebek Merkezi'ne başvuruda da bazı şartlar aranıyor. Başvuru yapanların 39 yaşını geçmemiş olması ve sigortalı olması gerekiyor. Hastaların bu şartlara ne kadar uygun olduğu değerlendiriliyor. Tedavi yapılacak olan kişilerin bu tedaviye uygun olduğunun ya da olmadığının kontrolü, kişiye yapılacak en ideal tedavinin belirlenmesinde oldukça büyük bir etken oluyor. Kimi durumlarda ise tüp bebek tedavisine gerek dahi duyulmayabilir, kolay ve pratik bir müdahale ile tedavi gerçekleşebiliyor.