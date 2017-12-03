Umudun Çocukları Başkan Kurt’u Ziyaret Etti

Eskişehir Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Eskişehir Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Gülcan Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 3 Aralık tarihinin Uluslararası Engelliler Günü olduğunu belirten dernek Başkanı Gülcan Karakuş, Başkan Kurt'a engelli bireyler için yaptığı çalışmalar sebebiyle teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir'de engelli vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdir ettiklerini belirten Karakuş, "Odunpazarı Belediyesi olarak engellilere diğer belediyelerden daha çok önem veriyorsunuz" dedi.

Başkan Kurt ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Odunpazarı Belediyesi olarak engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Engelli bireyler için çalışmalar yapıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımız belediyeye geldiklerinde zorlanmasınlar diye belediye binasına hissedilebilir yüzey yerleştirdik. Binadaki tabelaları değiştirerek, tabelalarda görme engelli bireylerin okuyabilmesi için braille alfabesi de (körler alfabesi) kullandık. Her birimden bir personelimiz işaret dili öğrendi. Umarım yaptığımız bu çalışmalar diğer belediyelere de örnek olur" dedi.