Umurbey Belediyespor’dan Farklı Galibiyet

2017-2018 Sezonu Büyük Erkekler Yerel Ligi'nde Umurbey Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Umurbey Belediyespor 94-54 kazandı.
2017-2018 Basketbol yerel Lig faaliyetlerinden olan Büyük Erkekler Ligi'nde Umurbey Belediyespor-Çanakkale Belediyespor Anafartalar Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi geçtiğimiz yıl Çanakkale'yi Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil eden Umurbey Belediyespor, 94-54 kazandı.
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