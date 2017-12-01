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Umurbey Belediyespor’dan Farklı Galibiyet

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Umurbey Belediyespor’dan Farklı Galibiyet
2017-2018 Sezonu Büyük Erkekler Yerel Ligi'nde Umurbey Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ile karşılaştı.

2017-2018 Sezonu Büyük Erkekler Yerel Ligi'nde Umurbey Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Umurbey Belediyespor 94-54 kazandı.

2017-2018 Basketbol yerel Lig faaliyetlerinden olan Büyük Erkekler Ligi'nde Umurbey Belediyespor-Çanakkale Belediyespor Anafartalar Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi geçtiğimiz yıl Çanakkale'yi Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil eden Umurbey Belediyespor, 94-54 kazandı.

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