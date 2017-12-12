Umurbey Belediyespor’dan Farklı Galibiyet

2017-2018 Sezonu Büyük Erkekler Yerel Ligi'nde Umurbey Belediyespor, Gençlikspor ile karşılaştı.

2017-2018 Sezonu Büyük Erkekler Yerel Ligi'nde Umurbey Belediyespor, Gençlikspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Umurbey Belediyespor 89-48 kazandı. Karşılaşmaya "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" pankartıyla çıkan Umurbey Belediyespor, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.

2017-2018 Basketbol yerel Lig faaliyetlerinden olan Büyük Erkekler Ligi'nde Umurbey Belediyespor- Gençlikspor Anafartalar Spor Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi geçtiğimiz yıl Çanakkale'yi Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil eden Umurbey Belediyespor, 89-48 kazandı. Ayrıca karşılaşmaya "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" pankartıyla çıkan Umurbey Belediyespor, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi.