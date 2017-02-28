Umut Projesi Engelli Gence Umut Oldu

Düzce Valiliği Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hayata geçirilen "Özel Yeteneklilerden Engellilere Umut Projesi" engellerin yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Düzce Valiliği Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hayata geçirilen "Özel Yeteneklilerden Engellilere Umut Projesi" engellerin yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Düzce'de oturan ve sürekli yüzüne yumruk atarak kendisine zarar veren bedensel ve zihinsel engelli gence özel yetenekli öğrencilerin hazırladığı proje umut oldu. Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Hanife Teke isimli engellinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik materyal geliştirdi. Hanife Teke, kendisi için özel olarak yapılan prototip sayesinde kendisine zarar vermiyor. Hanife dirsek ve bileklerini çok rahat kullanabilmesine rağmen kendisine vurma, bağırma, çığlık atma gibi sürekli sergilediği davranışları artık göstermiyor.

Bilim ve Sanat Merkezinde Proje Üretim ve Yönetimi Grubu öğrencilerinden bir proje ekibi kuruldu. 3,5 yaşından itibaren iki eliyle kendi yüzüne yumruk atan 16 yaşındaki Hanife Teke ile çalışmalara başlandı. İlk olarak Bilim ve Sanat Merkezimizde AR-GE birimi sorumlusu Adem Akkuş ile birlikte aile ziyaret edilerek bireyin davranışı gözlendi. Bunun üzerine çalışmalar başladı ve Bilim ve Sanat Merkezimizde Proje Üretim ve Yönetimi grubu öğrencileri üç boyutlu yazıcı aracılığıyla tasarımlar yapmaya başlandı. Her iki kolun ölçüleri ve alçı kalıpları alınarak çalışma merkezine taşındı.

Projenin prototip çalışmasının tamamlanması ile öğrenci yapılan prototip kolundayken gayet mutlu iletişime açık ve en önemlisi dirsek ve bileklerini çok rahat kullanabilmesine rağmen kendisine vurma, bağırma, çığlık atma gibi sürekli sergilediği davranışları göstermedi. Yapılan Prototip Etik Kurullarının onayladığı medikal malzemelerden tasarlandı iç kısımları deformasyona karşı işlenmiş deri ile kaplanarak dışarıdan bakıldığında da estetik açıdan ergonomik bir şekle sahip olup vücuda implante olmadığından rahatlıkla istenmesi halinde takılıp çıkartılması sağlandı.

Yurt genelinde uygulanması hedefleniyor

Proje tamamlandığında davranışın ortadan kalkması veya bireyin kendisine zarar vermesinin önüne geçilmesi durumunda Düzce'de bu tarz engele sahip tüm bireyler için saha taraması yapılması ve projenin genişletilmesi hedefleniyor. Proje Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunularak yurt genelinde uygulanması amaçlanıyor.

Vali Dağlı aileyi ziyaret etti

Bilim Sanat Merkezi'ni geliştirdikleri proje için kutlayan Vali Zülkif Dağlı beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile Teke ailesini ziyaret etti. Vali Dağlı Hanife'nin durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.